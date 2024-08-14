Генштаб: На фронте за сутки произошло более полутора сотен столкновений

На фронте с начала суток состоялось 153 боевых столкновения. Основные усилия РФ концентрирует на Покровском направлении

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 14 августа

Дословно: "По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло пять ракетных ударов с применением пяти ракет, 42 авиаудара, сбросив при этом 47 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 565 дронов-камикадзе и осуществили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия".

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Детали: На Харьковском направлении российские террористы четыре раза, при поддержке авиации, штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Сотницкого Казачка.

Девять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое подразделения Сил обороны отбили восемь наступательных действий.

На Лиманском направлении за день российские войска 15 раз атаковали украинских защитников в районах Макеевки, Невского и Тернов.

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Напряженная ситуация на Северском направлении. Враг 24 раза штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Спирного и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины отбивали пять попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра и Андреевки.

На Торецком направлении, где оккупанты при поддержке авиации 21 раз атаковали наши позиции вблизи Нью-Йорка, Торецка и Северного, 18 боестолкновений завершились.

Основные усилия враг концентрирует на Покровском направлении, здесь, в течение дня агрессор атаковал украинские подразделения 55 раз.

На Кураховском направлении на это время суток наши защитники отражали пять вражеских штурмов.

На Времовском направлении за сегодня агрессор шесть раз штурмовал передний край обороны в направлении Водяного и Угледара.

На Ореховском направлении состоялось три безуспешные атаки врага в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении пять штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.