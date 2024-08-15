Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни запустили по Україні "Шахеди"

Олена ІвашківЧетвер, 15 серпня 2024, 00:17
Росіяни запустили по Україні Шахеди
Фото: Getty Images

Близько опівночі 14 серпня російські військові з двох напрямків запустили ударні дрони по території України. 

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: На півночі ворожі БпЛА на Сумщині та рухаються на Полтавщину.

Реклама:

На півдні декілька груп ударних БпЛА типу "Шахед" рухаються територією Херсонської області, у напрямку Миколаївщини.

Об 11.42 у Дніпропетровській та Запорізькій областях також оголосили загрозу застосування ударних БпЛА з Херсонщини.

Об 11.55 рух ударних БпЛА зафіксували в напрямку Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

О 00.06 ворожий БпЛА зафіксували в районі Черкас.

О 00.12 зайшла чергова група ворожих БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку.

О 00.20 військові повідомили про рух ударних БпЛА у напрямку Харківської області з півдня.

О 00.26 ПС рух ударних БпЛА з Миколаївщини у напрямку Кіровоградщини.

О 1.05 Черкаській області виникла загроза застосування ударних БпЛА.

О 1.40 стало відомо про ворожі БпЛА на Харківщині та рухаються на Полтавщину/Сумщину.

О 4.07 у ПС повідомили, що наразі БпЛА типу "Шахед" спостерігаються тільки у Харківській області.

О 5.36 "Шахеди" з Харківської області змінили курс на Полтавщину/Сумщину.

Повітряні сили ЗСУбезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президентські вибори в США: рейтинг схвалення Гарріс серед американців зростає

МЗС Індії: прем’єр Моді відвідає Україну

Армія РФ підступає до Покровська: у жителів є максимум два тижні на евакуацію – МВА

мапаISW зафіксував просування українських військ у Курській області

Зеленський: Просимо партнерів пришвидшити постачання зброї, у війни немає відпусток

Вперше з 29 липня енергетики застосовуватимуть обмеження електроенергії для споживачів

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили оприлюднили рідкісні кадри застосування авіабомб AASM Hammer
Уночі над Україною збили 17 з 23 "Шахедів" – Олещук
Уночі над Україною збили 30 з 38 "Шахедів"
Останні новини
13:03
ПриватБанк запускає нову версію мобільного банкомата
12:54
Apple разом з iPhone 16 анонсує дві версії AirPods 4 восени 2024 року
12:50
відео У Ростовській області РФ другу добу гасять атаковану дронами нафтобазу
12:46
В Україну повернулися спекотні дні, невеликі дощі – лише на заході
12:43
"Подруга Путіна" у Німеччині вимагає викинути з бюджету всю збройну підтримку України
12:41
Як українці ставляться до легалізації медичного канабісу? Опитування
12:35
Концепт законопроєкту про підвищення податків змінився - ЗМІ
12:23
Китай і США об’єднуються для врегулювання "фінансових стресів"
12:07
З російської Оленьї злетіли 6 бомбардувальників Ту-95МС: українців закликають не нехтувати тривогами
11:48
Президентські вибори в США: рейтинг схвалення Гарріс серед американців зростає
Усі новини...
Реклама:
Реклама: