Росіяни запустили по Україні "Шахеди"

Близько опівночі 14 серпня російські військові з двох напрямків запустили ударні дрони по території України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: На півночі ворожі БпЛА на Сумщині та рухаються на Полтавщину.

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На півдні декілька груп ударних БпЛА типу "Шахед" рухаються територією Херсонської області, у напрямку Миколаївщини.

Об 11.42 у Дніпропетровській та Запорізькій областях також оголосили загрозу застосування ударних БпЛА з Херсонщини.

Об 11.55 рух ударних БпЛА зафіксували в напрямку Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

О 00.06 ворожий БпЛА зафіксували в районі Черкас.

О 00.12 зайшла чергова група ворожих БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку.

О 00.20 військові повідомили про рух ударних БпЛА у напрямку Харківської області з півдня.

О 00.26 ПС рух ударних БпЛА з Миколаївщини у напрямку Кіровоградщини.

О 1.05 Черкаській області виникла загроза застосування ударних БпЛА.

О 1.40 стало відомо про ворожі БпЛА на Харківщині та рухаються на Полтавщину/Сумщину.

О 4.07 у ПС повідомили, що наразі БпЛА типу "Шахед" спостерігаються тільки у Харківській області.

О 5.36 "Шахеди" з Харківської області змінили курс на Полтавщину/Сумщину.