Россияне запустили по Украине "Шахеды"

Около полуночи 14 августа российские военные с двух направлений запустили ударные дроны по территории Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: На севере вражеские БпЛА на Сумщине и движутся на Полтавщину.

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На юге несколько групп ударных БПЛА типа "Шахед" движутся по территории Херсонской области, в направлении Николаевщины.

В 11.42 в Днепропетровской и Запорожской областях также объявили угрозу применения ударных БПЛА с Херсонщины.

В 11.55 движение ударных БпЛА зафиксировали в направлении Донецкой области.

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В 00.06 вражеский БПЛА зафиксировали в районе Черкасс.

В 00.12 зашла очередная группа вражеских БПЛА с Херсонщины в северо-западном направлении.

В 00.20 военные сообщили о движении ударных БпЛА в направлении Харьковской области с юга.

В 00.26 ПС движение ударных БпЛА с Николаевщины в направлении Кировоградщины.

В 1.05 Черкасской области возникла угроза применения ударных БпЛА.

В 1.40 стало известно о вражеских БпЛА на Харьковщине и движущихся на Полтавщину/Сумщину.

В 4.07 в ПС сообщили, что в настоящее время БПЛА типа "Шахед" наблюдаются только в Харьковской области.

В 5.36 "Шахеды" из Харьковской области сменили курс на Полтавщину/Сумщину.