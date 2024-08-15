У Франції зіткнулися два винищувачі, пілоти загинули
Четвер, 15 серпня 2024, 01:32
У середу в Лотарингії у Франції під час тренувального польоту сталося зіткнення двох військових винищувачів Rafale.
Джерело: президент Франції Еммануель Макрон у X, Reuters
Деталі: Внаслідок аварії загинули двоє пілотів — капітан Себастьян Мабір і лейтенант Матіс Лоренс.
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Макрон висловив співчуття родинам загиблих.
Пряма мова Макрона: "З великим сумом ми дізналися про загибель капітана Себастьєна Мабіре і лейтенанта Матіса Лоренса в авіакатастрофі під час навчально-тренувального польоту літака Rafale.
Нація поділяє скорботу їхніх родин та побратимів по зброї на авіабазі Сен-Дізьє 113".