Во Франции столкнулись два истребителя, пилоты погибли
Четверг, 15 августа 2024, 01:32
В среду в Лотарингии во Франции во время тренировочного полета произошло столкновение двух военных истребителей Rafale.
Источник: президент Франции Эммануэль Макрон в X, Reuters
Детали: В результате аварии погибли двое пилотов - капитан Себастьян Мабир и лейтенант Матис Лоренс.
Реклама:
Макрон выразил соболезнования семьям погибших.
Прямая речь Макрона: "С прискорбием мы узнали о гибели капитана Себастьена Мабире и лейтенанта Матиса Лоренса в авиакатастрофе во время учебно-тренировочного полета самолета Rafale.
Нация разделяет скорбь их семей и собратьев по оружию на авиабазе Сен-Дизье 113".