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Во Франции столкнулись два истребителя, пилоты погибли

Алена ИвашкивЧетверг, 15 августа 2024, 01:32
Во Франции столкнулись два истребителя, пилоты погибли
фото: Википедия

В среду в Лотарингии во Франции во время тренировочного полета произошло столкновение двух военных истребителей Rafale. 

Источник: президент Франции Эммануэль Макрон в X, Reuters

Детали: В результате аварии погибли двое пилотов - капитан Себастьян Мабир и лейтенант Матис Лоренс.

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Макрон выразил соболезнования семьям погибших.

Прямая речь Макрона: "С прискорбием мы узнали о гибели капитана Себастьена Мабире и лейтенанта Матиса Лоренса в авиакатастрофе во время учебно-тренировочного полета самолета Rafale.

Нация разделяет скорбь их семей и собратьев по оружию на авиабазе Сен-Дизье 113".

Франция
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