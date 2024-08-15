Во Франции столкнулись два истребителя, пилоты погибли

В среду в Лотарингии во Франции во время тренировочного полета произошло столкновение двух военных истребителей Rafale.

Источник: президент Франции Эммануэль Макрон в X, Reuters

Детали: В результате аварии погибли двое пилотов - капитан Себастьян Мабир и лейтенант Матис Лоренс.

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Макрон выразил соболезнования семьям погибших.

Прямая речь Макрона: "С прискорбием мы узнали о гибели капитана Себастьена Мабире и лейтенанта Матиса Лоренса в авиакатастрофе во время учебно-тренировочного полета самолета Rafale.

Нация разделяет скорбь их семей и собратьев по оружию на авиабазе Сен-Дизье 113".