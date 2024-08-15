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ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію через спалах віспи мавп

Олена ІвашківЧетвер, 15 серпня 2024, 03:48
ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію через спалах віспи мавп
Розфарбована електронна мікрофотографія частинок вірусу віспи мавп (червоні), знайдена в інфікованій клітині (синя), культивована в лабораторії, фото: Getty Images

У середу Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах віспи мавп в Африці глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

Джерело: ВООЗ, CNN

Деталі: ВООЗ скликала свій комітет з надзвичайних ситуацій на тлі занепокоєння тим, що більш смертоносний штам вірусу досяг до ще чотирьох країн Африки. Раніше цей штам був локалізований у Демократичній Республіці Конго.

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Незалежні експерти провели віртуальну зустріч у середу, щоб проконсультувати Генерального директора ВООЗ Тедроса Адханома Гебрейєсуса щодо серйозності спалаху. Після цієї консультації він оголосив про надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення - найвищий рівень тривоги згідно з міжнародним законодавством у сфері охорони здоров'я.

Пряма мова Гебрейєсуса: "Виявлення і швидке поширення нового штаму віспи на сході Конго, його виявлення в сусідніх країнах, які раніше не повідомляли про віспу, і потенціал подальшого поширення в Африці і за її межами викликає велике занепокоєння".

Ще деталі: У вівторок Африканські центри з контролю і профілактики захворювань оголосили цей спалах надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що загрожує безпеці континенту, і це перша подібна заява відомства з моменту його створення в 2017 році.

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З початку року в 13 країнах Африки було зареєстровано понад 17 000 випадків захворювання на віспу мавп і понад 500 смертей, згідно з даними Африканського центру з контролю і профілактики захворювань, який класифікує спалах як "подію з дуже високим рівнем ризику". Найбільша кількість випадків - понад 14 000 - зафіксована в Конго, яка повідомила про 96% підтверджених випадків цього місяця.

Мавпяча віспа є вірусним захворюванням, яке легко поширюється між людьми та від інфікованих тварин. За даними ВООЗ, вона може поширюватися через тісні контакти, такі як дотики, поцілунки або секс, а також через заражені матеріали, такі як простирадла, одяг та голки. Симптоми включають лихоманку, болісний висип, головний біль, біль у м'язах і спині, занепад сил і збільшення лімфатичних вузлів.

здоров'я
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