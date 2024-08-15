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ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян

Алена ИвашкивЧетверг, 15 августа 2024, 03:48
ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян
Раскрашенная электронная микрофотография частиц вируса оспы обезьян (красные), найденная в инфицированной клетке (синяя), фото: Getty Images

В среду Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян в Африке глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Источник: ВОЗ, CNN

Детали: ВОЗ созвала свой комитет по чрезвычайным ситуациям на фоне беспокойства тем, что более смертоносный штамм вируса достиг еще четырех стран Африки. Ранее этот штамм был локализован в Демократической Республике Конго.

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Независимые эксперты провели виртуальную встречу в среду, чтобы проконсультировать Генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса относительно серьезности вспышки. После этой консультации он объявил о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, имеющей международное значение - самый высокий уровень тревоги согласно международному законодательству в сфере здравоохранения.

Прямая речь Гебрейесуса: "Обнаружение и быстрое распространение нового штамма оспы на востоке Конго, его обнаружение в соседних странах, которые ранее не сообщали об оспе, и потенциал дальнейшего распространения в Африке и за ее пределами вызывает большое беспокойство".

Еще детали: Во вторник Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний объявили эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, угрожающей безопасности континента, и это первое подобное заявление ведомства с момента его создания в 2017 году.

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С начала года в 13 странах Африки было зарегистрировано более 17 000 случаев заболевания оспой обезьян и более 500 смертей, согласно данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, который классифицирует вспышку как "событие с очень высоким уровнем риска". Наибольшее количество случаев - более 14 000 - зафиксировано в Конго, которая сообщила о 96% подтвержденных случаев в этом месяце.

Обезьянья оспа является вирусным заболеванием, которое легко распространяется между людьми и от инфицированных животных. По данным ВОЗ, она может распространяться через тесные контакты, такие как прикосновения, поцелуи или секс, а также через зараженные материалы, такие как простыни, одежда и иглы. Симптомы включают лихорадку, мучительную сыпь, головную боль, боль в мышцах и спине, упадок сил и увеличение лимфатических узлов.

здоровье
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