Росія стурбована і риє окопи: боїться швидкого просування українців на Курщині – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що українські операції в Курській області створюють відчутний вплив на оборону, логістику та безпеку в Росії.
Джерело: ISW
Деталі: Військові аналітики відзначили, що українські сили незначно просунулися в Курській області на тлі загалом повільнішого темпу українських операцій, оскільки російські сили продовжують спроби стабілізувати лінію фронту в цьому районі.
На доступних у продажу супутникових знімках, зібраних Maxar 12 серпня, видно нещодавно викопану серію польових укріплень, включаючи траншеї та протитанкові рови на південний захід від Льгова вздовж траси E38 Льгов-Рильськ-Глухів.
Додаткові супутникові знімки, опубліковані 13 серпня, а також фото зібрані між 6 та 11 серпня, показують нещодавню появу польових укріплень біля траси 38K-024 на південь від Льгова.
Ці нові укріплення розташовані приблизно за 17 кілометрів на північ від найдальшої заявленої межі українського просування в Курській області, що свідчить про те, що російські сили стурбовані можливим продовженням і швидким механізованим просуванням українців на північ у Курській області.
Аналітики інституту повідомили, що здається, російські сили особливо стурбовані головними магістралями та, ймовірно, намагаються запобіжно захистити важливі наземні лінії зв’язку , щоб перешкодити українським маневрам, особливо вздовж маршрутів E38 і 38K.
Операції України в Курській області також впливають на матеріально-технічне забезпечення російської залізниці. Громада залізничників Білорусі заявила 13 серпня, що її внутрішні джерела повідомляють, що російська державна залізнична компанія "РЖД" повідомила білоруську державну залізничну компанію "БЗ" про припинення слідування поїздів з усіх вокзалів Білоруської залізниці на станції Орловсько-Курської гілки Московської залізниці з 12 серпня у зв’язку з "масштабною оперативною перекидкою військ у напрямку Курської області" та рухом вантажних поїздів військового призначення.
Ключові висновки ISW за 14 серпня:
- Російські військові блогери стверджують, що українські війська незначно просунулися вперед у Курській області на тлі загального уповільнення темпів українських операцій, оскільки російські війська продовжують спроби стабілізувати лінію фронту в цьому районі.
- Українські офіційні особи продовжують обговорювати українські операції в Курській області і пропонують свої інтерпретації політичного впливу, який Україна, можливо, прагне створити.
- Триваючі українські операції в Курській області мають відчутний вплив на оборону, логістику та безпеку в Росії.
- Російський уряд продовжує вербувати військовослужбовців для підтримки операцій у Курській області.
- Командир чеченського спецназу "Ахмат" Апти Алаудінов, схоже, позиціонує себе як речник російської оборони в Курській області, але його заяви постійно не відповідають дійсності і значною мірою суперечать заявам відносно надійних російських військових блогерів.
- У ніч з 13 на 14 серпня українські війська провели велику серію ударів з безпілотників по російських авіабазах в Росії, пошкодивши кілька аеродромів.
- Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" продовжила наратив, що перегукується з інформаційною операцією Кремля, спрямованою на виправдання насильства Росії проти територіальної цілісності та суверенітету держав, раніше колонізованих Радянським Союзом і Російською імперією.
- Російські війська просунулися на північ від Харкова та на південний схід від Покровська.