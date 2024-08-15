Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия обеспокоена и роет окопы: боится быстрого продвижения украинцев на Курщине – ISW

Алена ИвашкивЧетверг, 15 августа 2024, 05:28
Россия обеспокоена и роет окопы: боится быстрого продвижения украинцев на Курщине – ISW
Украинская военная бронетехника едет со стороны границы с Россией в Сумской области, фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что украинские операции в Курской области создают ощутимое влияние на оборону, логистику и безопасность в России. 

Источник: ISW

Детали: Военные аналитики отметили, что украинские силы незначительно продвинулись в Курской области на фоне в целом более медленного темпа украинских операций, поскольку российские силы продолжают попытки стабилизировать линию фронта в этом районе.

Реклама:

На доступных в продаже спутниковых снимках, собранных Maxar 12 августа, видно недавно выкопанную серию полевых укреплений, включая траншеи и противотанковые рвы к юго-западу от Льгова вдоль трассы E38 Льгов-Рыльск-Глухов. 

Дополнительные спутниковые снимки, опубликованные 13 августа, а также фото, собранные между 6 и 11 августа, показывают недавнее появление полевых укреплений возле трассы 38K-024 к югу от Льгова. 

Эти новые укрепления расположены примерно в 17 километрах к северу от самой дальней заявленной границы украинского продвижения в Курской области, что свидетельствует о том, что российские силы обеспокоены возможным продолжением и быстрым механизированным продвижением украинцев на север в Курской области. 

ВИДЕО ДНЯ

Аналитики института сообщили, что кажется, российские силы особенно обеспокоены главными магистралями и, вероятно, пытаются предосторожно защитить важные наземные линии связи, чтобы помешать украинским маневрам, особенно вдоль маршрутов E38 и 38K. 

Операции Украины в Курской области также влияют на материально-техническое обеспечение российской железной дороги. Община железнодорожников Беларуси заявила 13 августа, что ее внутренние источники сообщают, что российская государственная железнодорожная компания "РЖД" уведомила белорусскую государственную железнодорожную компанию "БЖД" о прекращении следования поездов со всех вокзалов Белорусской железной дороги на станции Орловско-Курской ветки Московской железной дороги с 12 августа в связи с "масштабной оперативной переброской войск в направлении Курской области" и движением грузовых поездов военного назначения. 

Ключевые выводы ISW за 14 августа:

  • Российские военные блогеры утверждают, что украинские войска незначительно продвинулись вперед в Курской области на фоне общего замедления темпов украинских операций, поскольку российские войска продолжают попытки стабилизировать линию фронта в этом районе.
  • Украинские официальные лица продолжают обсуждать украинские операции в Курской области и предлагают свои интерпретации политического влияния, которое Украина, возможно, стремится создать.
  • Продолжающиеся украинские операции в Курской области оказывают ощутимое влияние на оборону, логистику и безопасность в России.
  • Российское правительство продолжает вербовать военнослужащих для поддержки операций в Курской области.
  • Командир чеченского спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, похоже, позиционирует себя как спикер российской обороны в Курской области, но его заявления постоянно не соответствуют действительности и в значительной степени противоречат заявлениям относительно надежных российских военных блогеров.
  • В ночь с 13 на 14 августа украинские войска провели большую серию ударов с беспилотников по российским авиабазам в России, повредив несколько аэродромов.
  • Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" продолжила нарратив, перекликающийся с информационной операцией Кремля, направленной на оправдание насилия России против территориальной целостности и суверенитета государств, ранее колонизированных Советским Союзом и Российской империей.
  • Российские войска продвинулись к северу от Харькова и к юго-востоку от Покровска.

ISWКурская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство

Аэродром на Волгоградщине РФ атаковали дроны СБУ и ССО: поражены склады с УАБ и топливом – источник

Посольство США предупредило о возможных ударах РФ по объектам Украины перед Днем независимости

ISW: Кремль начал инфокампанию, чтобы преуменьшить значение потери Курщины

Центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза - Буданов рассказал о целях дронов в России

"Динамо" проиграло "Зальцбургу" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Все новости...
ISW
ISW: Украинские силы действуют примерно в 41 населенном пункте Курской области
ISW: Путин перекладывает на других ответственность за события в Курской области
Операция в Курской области позволила Украине перехватить инициативу на одном участке фронта – ISW
Последние новости
13:19
Жара, местами – гроза: синоптики поделились прогнозом на ближайшие дни
13:19
видеоДесантники 46 ОАэМБр отбили 3 штурма и уничтожили много техники врага
13:17
Рада ввела европейские таможенные нормы и приблизила к новому Таможенному кодексу
13:06
Глава МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС
13:04
В России возбудили дела против американских, итальянских и украинских журналистов, посетивших Суджу
12:58
Одобрение России и Путина в Болгарии значительно снизилось
12:54
Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство
12:46
Футбол"Кривбасс" – "Бетис": анонс матча плей-офф Лиги конференций УЕФА
12:45
В Украине продолжает расти потребление электроэнергии
12:40
видео"Кормят гадостью, в палате грибок": боец объявил голодовку из-за условий в больнице Одессы
Все новости...
Реклама:
Реклама: