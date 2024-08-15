Россия обеспокоена и роет окопы: боится быстрого продвижения украинцев на Курщине – ISW

Украинская военная бронетехника едет со стороны границы с Россией в Сумской области, фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что украинские операции в Курской области создают ощутимое влияние на оборону, логистику и безопасность в России.

Источник: ISW

Детали: Военные аналитики отметили, что украинские силы незначительно продвинулись в Курской области на фоне в целом более медленного темпа украинских операций, поскольку российские силы продолжают попытки стабилизировать линию фронта в этом районе.

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На доступных в продаже спутниковых снимках, собранных Maxar 12 августа, видно недавно выкопанную серию полевых укреплений, включая траншеи и противотанковые рвы к юго-западу от Льгова вдоль трассы E38 Льгов-Рыльск-Глухов.

Дополнительные спутниковые снимки, опубликованные 13 августа, а также фото, собранные между 6 и 11 августа, показывают недавнее появление полевых укреплений возле трассы 38K-024 к югу от Льгова.

Эти новые укрепления расположены примерно в 17 километрах к северу от самой дальней заявленной границы украинского продвижения в Курской области, что свидетельствует о том, что российские силы обеспокоены возможным продолжением и быстрым механизированным продвижением украинцев на север в Курской области.

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Аналитики института сообщили, что кажется, российские силы особенно обеспокоены главными магистралями и, вероятно, пытаются предосторожно защитить важные наземные линии связи, чтобы помешать украинским маневрам, особенно вдоль маршрутов E38 и 38K.

Операции Украины в Курской области также влияют на материально-техническое обеспечение российской железной дороги. Община железнодорожников Беларуси заявила 13 августа, что ее внутренние источники сообщают, что российская государственная железнодорожная компания "РЖД" уведомила белорусскую государственную железнодорожную компанию "БЖД" о прекращении следования поездов со всех вокзалов Белорусской железной дороги на станции Орловско-Курской ветки Московской железной дороги с 12 августа в связи с "масштабной оперативной переброской войск в направлении Курской области" и движением грузовых поездов военного назначения.

Ключевые выводы ISW за 14 августа: