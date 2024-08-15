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США закликали сирійський уряд повернути журналіста Остіна Тайса, який в полоні 12 років

Олена ІвашківЧетвер, 15 серпня 2024, 06:49
США закликали сирійський уряд повернути журналіста Остіна Тайса, який в полоні 12 років
Банер #BringAustinHome 9 серпня 2022 року, фото: Getty Images

Державний департамент США закликав сирійську владу до співпраці зі Сполученими Штатами, щоб "припинити полон" американського журналіста Остіна Тайса, а також дізнатись долю інших американців, які зникли безвісти у Сирії. 

Джерело: заява державного секретаря США Ентоні Блінкена опублікована на сайті Держдепу, заява президента США Джо Байдена на сайті Білого дому

Пряма мова Блінкена: "Минуло 12 років з моменту викрадення в Сирії американського журналіста Остіна Тайса. Понад чверть свого життя Остін був розлучений зі своєю родиною та утримувався в невідомих умовах. Ми знаємо, що сирійський уряд утримує Остіна, і ми неодноразово пропонували знайти спосіб повернути його додому. Це тривало занадто довго

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Остін поїхав до Сирії, щоб показати світові правду про те, що там відбувається. Ми не поступимося, доки не знайдемо спосіб покласти край несправедливому ув’язненню Остіна".

Деталі: Президент США Джо Байден у середу також закликав до негайного звільнення Тайса: "Ми неодноразово чинили тиск на уряд Сирії, щоб він співпрацював з нами, щоб ми нарешті змогли повернути Остіна додому. Сьогодні я знову закликаю до його негайного звільнення".

У Держдепі відзначили, що за останні три з половиною роки уряд США домігся звільнення десятків американців, утримуваних у заручниках або несправедливо затриманих по всьому світу, і США продовжують шукати будь-який доступний шлях, який може привести до повернення Тайса.

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Довідково:

  • 31-річного журналіста викрали у Дамаску у серпні 2012 року. У цей момент він знімав репортаж про повстання жителів сирійської столиці проти президента Башара Асада.
  • За кілька тижнів у мережі опублікували відео, на якому Тайс перебував у супроводі групи озброєних чоловіків.

СШАСирія
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