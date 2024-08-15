США закликали сирійський уряд повернути журналіста Остіна Тайса, який в полоні 12 років
Державний департамент США закликав сирійську владу до співпраці зі Сполученими Штатами, щоб "припинити полон" американського журналіста Остіна Тайса, а також дізнатись долю інших американців, які зникли безвісти у Сирії.
Джерело: заява державного секретаря США Ентоні Блінкена опублікована на сайті Держдепу, заява президента США Джо Байдена на сайті Білого дому
Пряма мова Блінкена: "Минуло 12 років з моменту викрадення в Сирії американського журналіста Остіна Тайса. Понад чверть свого життя Остін був розлучений зі своєю родиною та утримувався в невідомих умовах. Ми знаємо, що сирійський уряд утримує Остіна, і ми неодноразово пропонували знайти спосіб повернути його додому. Це тривало занадто довго
Остін поїхав до Сирії, щоб показати світові правду про те, що там відбувається. Ми не поступимося, доки не знайдемо спосіб покласти край несправедливому ув’язненню Остіна".
Деталі: Президент США Джо Байден у середу також закликав до негайного звільнення Тайса: "Ми неодноразово чинили тиск на уряд Сирії, щоб він співпрацював з нами, щоб ми нарешті змогли повернути Остіна додому. Сьогодні я знову закликаю до його негайного звільнення".
У Держдепі відзначили, що за останні три з половиною роки уряд США домігся звільнення десятків американців, утримуваних у заручниках або несправедливо затриманих по всьому світу, і США продовжують шукати будь-який доступний шлях, який може привести до повернення Тайса.
Довідково:
- 31-річного журналіста викрали у Дамаску у серпні 2012 року. У цей момент він знімав репортаж про повстання жителів сирійської столиці проти президента Башара Асада.
- За кілька тижнів у мережі опублікували відео, на якому Тайс перебував у супроводі групи озброєних чоловіків.