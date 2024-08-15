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США призвали сирийское правительство вернуть журналиста Остина Тайса, который в плену 12 лет

Алена ИвашкивЧетверг, 15 августа 2024, 06:49
США призвали сирийское правительство вернуть журналиста Остина Тайса, который в плену 12 лет
Баннер #BringAustinHome 9 августа 2022 года, фото: Getty Images

Государственный департамент США призвал сирийские власти к сотрудничеству с Соединенными Штатами, чтобы "прекратить плен" американского журналиста Остина Тайса, а также узнать судьбу других американцев, пропавших без вести в Сирии. 

Источник: заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена опубликовано на сайте Госдепа, заявление президента США Джо Байдена на сайте Белого дома

Прямая речь Блинкена: "Прошло 12 лет с момента похищения в Сирии американского журналиста Остина Тайса. Более четверти своей жизни Остин был разлучен со своей семьей и содержался в неизвестных условиях. Мы знаем, что сирийское правительство удерживает Остина, и мы неоднократно предлагали найти способ вернуть его домой. Это длилось слишком долго

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Остин поехал в Сирию, чтобы показать миру правду о том, что там происходит. Мы не уступим, пока не найдем способ положить конец несправедливому заключению Остина".

Детали: Президент США Джо Байден в среду также призвал к немедленному освобождению Тайса: "Мы неоднократно оказывали давление на правительство Сирии, чтобы оно сотрудничало с нами, чтобы мы наконец смогли вернуть Остина домой. Сегодня я вновь призываю к его немедленному освобождению".

В Госдепе отметили, что за последние три с половиной года правительство США добилось освобождения десятков американцев, удерживаемых в заложниках или несправедливо задержанных по всему миру, и США продолжают искать любой доступный путь, который может привести к возвращению Тайса.

ВИДЕО ДНЯ

Справочно:

  • 31-летнего журналиста похитили в Дамаске в августе 2012 года. В этот момент он снимал репортаж о восстании жителей сирийской столицы против президента Башара Асада.
  • Через несколько недель в сети опубликовали видео, на котором Тайс находился в сопровождении группы вооруженных мужчин.

СШАСирия
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