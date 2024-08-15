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У 9 областях лунала тривога через загрозу балістики і дрони

Ірина БалачукЧетвер, 15 серпня 2024, 08:10
У 9 областях лунала тривога через загрозу балістики і дрони
Скриншот з карти тривог

Влада України оголошувала повітряну тривогу у столиці та низці північних і східних областей через загрозу застосування балістики.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко та Повітряні сили ЗСУ у Telegram 

Пряма мова Попка: "Увага! Повітряна тривога пов’язана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!".

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Деталі: Станом на 7 ранку тривога лунає в 11 областях. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістики та про ворожі дрони.

"Ворожі БпЛА на Черкащині, рухаються у напрямку Київщини", – повідомили Повітряні сили. 

Оновлено: О 7:15 тривоги у Києві та на Сумщині скасували, загроза для інших регіонів зберігається.  

ВІДЕО ДНЯ

О 8:06 тривоги скасували. 

повітряна тривогаКиїв
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