В 9 областях звучала тревога из-за угрозы баллистики и дронов
Четверг, 15 августа 2024, 08:10
Власти Украины объявляли воздушную тревогу в столице и ряде северных и восточных областей из-за угрозы применения баллистики.
Источник: начальник КГВА Сергей Попко и Воздушные силы ВСУ в Telegram
Прямая речь Попко: "Внимание! Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь в укрытия!".
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Детали: По состоянию на 7 утра тревога звучит в 11 областях. Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистики и о вражеских дронах.
"Вражеские БпЛА в Черкасской области, движутся в направлении Киевщины", – сообщили Воздушные силы.
Обновлено: В 7:15 тревоги в Киеве и Сумской области отменили, угроза для других регионов сохраняется.
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В 8:06 тревоги отменили.