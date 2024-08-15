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В 9 областях звучала тревога из-за угрозы баллистики и дронов

Ирина БалачукЧетверг, 15 августа 2024, 08:10
В 9 областях звучала тревога из-за угрозы баллистики и дронов
Скриншот с карты тревог

Власти Украины объявляли воздушную тревогу в столице и ряде северных и восточных областей из-за угрозы применения баллистики.

Источник: начальник КГВА Сергей Попко и Воздушные силы ВСУ в Telegram 

Прямая речь Попко: "Внимание! Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь в укрытия!".

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Детали: По состоянию на 7 утра тревога звучит в 11 областях. Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистики и о вражеских дронах.

"Вражеские БпЛА в Черкасской области, движутся в направлении Киевщины", – сообщили Воздушные силы.

Обновлено: В 7:15 тревоги в Киеве и Сумской области отменили, угроза для других регионов сохраняется.

ВИДЕО ДНЯ

В 8:06 тревоги отменили.

воздушная тревогаКиев
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