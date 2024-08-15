Обіцяв за 21 тис. євро переправити чоловіка за кордон: На Львівщині затримали прикордонника

Правоохоронці затримали у Львівській області посадовця Кінологічного навчального центру ДПСУ, який за 21 тисячу євро обіцяв незаконно переправити військовозобов'язаного за кордон.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Державне бюро розслідувань

Дослівно прокуратура: "За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру викладачу навчального центру Державної прикордонної служби України за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)".

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Деталі: За даними ДБР підозрюваний є посадовцем Кінологічного навчального центру.

Зазначається, що на початку липня 2024 року 21-річний підозрюваний запропонував мешканцю Львівської області за 21 тисячу євро перевести його через державний кордон. Таку суму чоловік пояснив терміновістю та складністю завдання.

фото: ДБР

За планом, клієнт повинен був самостійно добратися до міста Чоп на Закарпатті, звідки його мали переправити його в пішому порядку поза межами пунктів пропуску. Посадовець порадив чоловікові взяти з собою придатні для походів одяг та взуття.

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Зловмисник також пообіцяв посприяти у виїзді до Європи його знайомим. Правоохоронці затримали чоловіка після того, як він отримав гроші від посередника.

фото: ДБР

Йому повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Зловмиснику загрожує до дев'яти років тюрми. Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.