Обіцяв за 21 тис. євро переправити чоловіка за кордон: На Львівщині затримали прикордонника
Правоохоронці затримали у Львівській області посадовця Кінологічного навчального центру ДПСУ, який за 21 тисячу євро обіцяв незаконно переправити військовозобов'язаного за кордон.
Джерело: Офіс генерального прокурора, Державне бюро розслідувань
Дослівно прокуратура: "За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру викладачу навчального центру Державної прикордонної служби України за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)".
Деталі: За даними ДБР підозрюваний є посадовцем Кінологічного навчального центру.
Зазначається, що на початку липня 2024 року 21-річний підозрюваний запропонував мешканцю Львівської області за 21 тисячу євро перевести його через державний кордон. Таку суму чоловік пояснив терміновістю та складністю завдання.
За планом, клієнт повинен був самостійно добратися до міста Чоп на Закарпатті, звідки його мали переправити його в пішому порядку поза межами пунктів пропуску. Посадовець порадив чоловікові взяти з собою придатні для походів одяг та взуття.
Зловмисник також пообіцяв посприяти у виїзді до Європи його знайомим. Правоохоронці затримали чоловіка після того, як він отримав гроші від посередника.
Йому повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Зловмиснику загрожує до дев'яти років тюрми. Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.