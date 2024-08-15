Обещал за 21 тыс. евро переправить мужчину за границу: на Львовщине задержали пограничника

Правоохранители задержали во Львовской области должностное лицо Кинологического учебного центра ГПСУ, который за 21 тысячу евро обещал незаконно переправить военнообязанного за границу.

Источник: Офис генерального прокурора, Государственное бюро расследований

Дословно прокуратура: "При процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении преподавателю учебного центра Государственной пограничной службы Украины по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)".

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Детали:По данным ГБР подозреваемый является должностным лицом Кинологического учебного центра.

Отмечается, что в начале июля 2024 года 21-летний подозреваемый предложил жителю Львовской области за 21 тысячу евро перевести его через государственную границу. Такую сумму мужчина объяснил срочностью и сложностью задачи.

ФОТО: ГБР

По плану, клиент должен был самостоятельно добраться до города Чоп на Закарпатье, откуда его должны были переправить его в пешем порядке вне пунктов пропуска. Чиновник посоветовал мужчине взять с собой пригодные для походов одежду и обувь.

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Злоумышленник также пообещал посодействовать в выезде в Европу его знакомым. Правоохранители задержали мужчину после того, как он получил деньги от посредника.

ФОТО: ГБР

Ему сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу. Злоумышленнику грозит до девяти лет тюрьмы. Сейчас суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.