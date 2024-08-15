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Привласнив 5,7 млн грн, виготовляючи браковані дрони для ЗСУ: правоохоронці викрили підприємця

Анастасія ПроцЧетвер, 15 серпня 2024, 14:13
Привласнив 5,7 млн грн, виготовляючи браковані дрони для ЗСУ: правоохоронці викрили підприємця
фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція затримали директора приватної компанії, який заволодів 5,7 млн грн держбюджету, виготовляючи неякісні FPV-дрони для українських військових.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

Дослівно СБУ : "За даними слідства, оборудку організував директор приватної компанії із Київської області, яка спеціалізується на виробництві безпілотних систем".

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Деталі: Зазначається, що у січні 2024 року підприємство стало переможцем тендеру, оголошеного Нетішинською міською радою, на закупівлю FPV-дронів для забезпечення Сил оборони. 

Протягом січня-квітня 2024 року сторони уклали низку договорів на закупівлю 1 тисячі FPV-дронів загальною вартістю понад 16,4 млн грн. 

 
фото: СБУ

За даними слідства, підозрюваний вирішив підзаробити та значно "здешевив" виробництво. Замість передбачених тендерною та технічною документацією відеокамер та відеопередавачів, на дрони встановлювались прилади нижчої якості та майже у два рази дешевші.

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"Накрутка" на кожному безпілотнику становила від 4 до 7,5 тис. грн, залежно від його виду. Таким чином чоловік привласнив понад 5,7 млн грн бюджетних коштів. Після проведення аудиту та спеціальної експертизи на відповідність технічним вимогам товару правоохоронці отримали додаткові підтвердження злочинної діяльності підприємця.

 
фото: СБУ

На підставі доказової бази йому оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великому розмірі).

Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

 
фото: Хмельницька обласна прокуратура

Збройні силибезпілотникиСБУполіція
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