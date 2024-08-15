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Присвоил 5,7 млн грн, изготавливая бракованные дроны для ВСУ: правоохранители разоблачили предпринимателя

Анастасия ПроцЧетверг, 15 августа 2024, 14:13
Присвоил 5,7 млн грн, изготавливая бракованные дроны для ВСУ: правоохранители разоблачили предпринимателя
фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали директора частной компании, который завладел 5,7 млн грн госбюджета, изготавливая некачественные FPV-дроны для украинских военных.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Дословно СБУ: "По данным следствия, сделку организовал директор частной компании из Киевской области, которая специализируется на производстве беспилотных систем".

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Детали: Отмечается, что в январе 2024 года предприятие стало победителем тендера, объявленного Нетешинским городским советом, на закупку FPV-дронов для обеспечения Сил обороны. 

В течение января-апреля 2024 года стороны заключили ряд договоров на закупку 1 тысячи FPV-дронов общей стоимостью более 16,4 млн грн.

 
фото: СБУ

По данным следствия, подозреваемый решил подзаработать и значительно "удешевил" производство. Вместо предусмотренных тендерной и технической документацией видеокамер и видеопередатчиков, на дроны устанавливались приборы низкого качества и почти в два раза дешевле.

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"Накрутка" на каждом беспилотнике составляла от 4 до 7,5 тыс. грн, в зависимости от его вида. Таким образом мужчина присвоил более 5,7 млн грн бюджетных средств. После проведения аудита и специальной экспертизы на соответствие техническим требованиям товара правоохранители получили дополнительные подтверждения преступной деятельности предпринимателя.

 
фото: СБУ

На основании доказательной базы ему объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения в особо крупном размере).

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

 
ФОТО: ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

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