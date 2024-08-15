В Італії суд заборонив повертати в Україну дітей-сиріт, вивезених з Бердянська

Італійський суд ухвалив рішення залишити 57 українських дітей-сиріт у віці від 6 до 16 років, вивезених з Бердянська після повномасштабного вторгнення Росії, в Італії. Вони будуть розміщені в трьох центрах у Бергамо.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Ansa

Деталі: Суд у справах неповнолітніх міста Брешія своїм рішенням підтвердив негайну передачу українських неповнолітніх, які перебувають у провінції Бергамо, під опіку італійських соціальних служб, "з тим, щоб вони могли продовжити їхнє перебування в місцях, де вони зараз перебувають", фактично без обмежень у часі.

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Раніше йшлося про двотижневе продовження терміну їхнього перебування, але постанова суду скасовує це рішення і робить його поки що безстроковим.

Про повернення дітей просила українська влада.

У постанові суду, однак, зазначається, що "як повідомляють в останні дні опікуни, Міністерство юстиції та УВКБ ООН", багато дітей подали, а інші мають намір подати заяву про надання міжнародного захисту до територіальної комісії, "побоюючись за свою безпеку у зв'язку з поверненням в райони, близькі до театру військових дій".

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І тому "у світлі цього нового факту" суд визнав "доцільним тимчасово призупинити повернення в Україну вищезгаданих неповнолітніх, щоб дозволити комісії провести своє розслідування і прийняти необхідні рішення щодо клопотань, поданих неповнолітніми".

Суд Брешії, юрисдикція якого поширюється і на регіон Бергамо, також підкреслює, що "повернення має бути призупинено для всіх неповнолітніх, оскільки вони з моменту прибуття в Італію становлять по суті єдину групу, представлену однією відповідальною особою, і тому не можуть бути розділені".

Група дітей прибула в Бергамо в березні 2022 року разом з кількома вихователями і була відразу ж прийнята населенням міста. Група походила з двох дитячих будинків у Бердянську, звідки вони втекли під час наступу російських військ.

Розгляд українського запиту на репатріацію дітей був призначений на п'ятницю, 16 серпня, але наразі заморожений італійською владою. У тому числі й тому, що багато хто з дітей-сиріт перебуває на лікуванні в лікарнях Бергамо від різних серйозних патологій.

Агенція зазначає, що причина поспіху з поверненням дітей, які не мають родин, незрозуміла: за словами італійської влади, їхні інтереси мають переважати, а тому поки що вони залишаться в Італії на невизначений термін.

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