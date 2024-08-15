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В Италии суд запретил возвращать в Украину детей-сирот, вывезенных из Бердянска

Иванна Костина, Анастасия ПроцЧетверг, 15 августа 2024, 15:04
В Италии суд запретил возвращать в Украину детей-сирот, вывезенных из Бердянска
Иллюстративное фото: Getty Images

Итальянский суд принял решение оставить 57 украинских детей-сирот в возрасте от 6 до 16 лет, вывезенных из Бердянска после полномасштабного вторжения России, в Италии. Они будут размещены в трех центрах в Бергамо.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Ansa

Детали: Суд по делам несовершеннолетних города Брешия своим решением подтвердил немедленную передачу украинских несовершеннолетних, находящихся в провинции Бергамо, под опеку итальянских социальных служб, "с тем чтобы они могли продолжить их пребывание в местах, где они сейчас находятся", фактически без ограничений во времени.

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Ранее речь шла о двухнедельном продлении срока их пребывания, но постановление суда отменяет это решение и делает его пока бессрочным.

О возвращении детей просила украинская власть.

В постановлении суда, однако, отмечается, что, "как сообщают в последние дни опекуны, Министерство юстиции и УВКБ ООН", многие дети подали, а другие намерены подать заявление о предоставлении международной защиты в территориальную комиссию, "опасаясь за свою безопасность в связи с возвращением в районы, близкие к театру военных действий".

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И поэтому "в свете этого нового факта" суд счел "целесообразным временно приостановить возвращение в Украину вышеупомянутых несовершеннолетних, чтобы позволить комиссии провести свое расследование и принять необходимые решения относительно ходатайств, поданных несовершеннолетними".

Суд Брешии, юрисдикция которого распространяется и на регион Бергамо, также подчеркивает, что "возвращение должно быть приостановлено для всех несовершеннолетних, поскольку они с момента прибытия в Италию составляют по сути единую группу, представленную одним ответственным лицом, и поэтому не могут быть разделены".

Группа детей прибыла в Бергамо в марте 2022 года вместе с несколькими воспитателями и была сразу же принята населением города. Группа происходила из двух детских домов в Бердянске, откуда они сбежали во время наступления российских войск.

Рассмотрение украинского запроса на репатриацию детей было назначено на пятницу, 16 августа, но пока заморожено итальянскими властями. В том числе и потому, что многие из детей-сирот находятся на лечении в больницах Бергамо от различных серьезных патологий.

Агентство отмечает, что причина спешки с возвращением детей, не имеющих семей, непонятна: по словам итальянских властей, их интересы должны преобладать, а потому пока они останутся в Италии на неопределенный срок.

Напомним:

  • ЕС стал наблюдателем в Международной коалиции за возвращение украинских детей.
  • Первое заседание вновь созданной Международной коалиции за возвращение украинских детей, в которой сопредседателями являются Украина и Канада, состоялось 2 февраля в Киеве.
  • Международная коалиция работает над возвращением домой украинских детей, принудительно вывезенных с оккупированных территорий в другие оккупированные регионы или в Россию.

Парламентская ассамблея Совета Европы зимой приняла резолюцию, касающуюся положения украинских детей. Подробнее о ней читайте в материале "ЕвроПравды".

Италиядетисуд
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