За одну ніч встиг спалити три військові позашляховики: в Харкові затримали палія

У Харкові затримали зловмисника, який підпалював військові автівки.

Джерело: поліція Харківщини, СБУ

Дослівно поліція: "Чоловік заздалегідь підшуковував автомобілі, які за зовнішніми ознаками можуть належати військовим, з метою їх подальшого підпалу. За одну ніч він встиг спалити три військових позашляховики на території Салтівського району. Всього на рахунку палія шість пошкоджених автівок".

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Деталі: Зазначається, що оперативники карного розшуку спільно з працівниками СБУ викрили 22-річного місцевого мешканця. За даними СБУ, йдеться про контрактника-дезертира, який самовільно залишив військову частину і переховувався в обласному центрі.

За підпал кожної автівки він мав отримати 40 тисяч гривень. У ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили його причетність до ще трьох підпалів в Індустріальному районі Харкова.

Палія затримали, перевіряється його причетність до співпраці зі спецслужбами Росії.

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Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до 10 років.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вказано, що поліцейські перевіряють затриманого на причетність до вчинення диверсійних заходів на користь країни-агресора.