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За одну ночь успел сжечь три военных внедорожника: в Харькове задержан поджигатель

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 августа 2024, 17:32
За одну ночь успел сжечь три военных внедорожника: в Харькове задержан поджигатель
фото полиции

В Харькове задержали злоумышленника, который поджигал военные машины.

Источник: полиция Харьковщины, СБУ

Дословно полиция: "Мужчина заранее подыскивал автомобили, которые по внешним признакам могут принадлежать военным, с целью их дальнейшего поджога. За одну ночь он успел сжечь три военных внедорожника на территории Салтовского района. Всего на счету поджигателя шесть поврежденных автомобилей".

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Детали: Отмечается, что оперативники уголовного розыска совместно с работниками СБУ разоблачили 22-летнего местного жителя. По данным СБУ, речь идет о контрактнике-дезертире, который самовольно оставил воинскую часть и скрывался в областном центре.

 

За поджог каждой машины он должен был получить 40 тысяч гривен. В ходе проведения следственных действий правоохранители установили его причастность к еще трем поджогам в Индустриальном районе Харькова.

Поджигателя задержали, проверяется его причастность к сотрудничеству со спецслужбами России.

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Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Указано, что полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению диверсионных мероприятий в пользу страны-агрессора.

Харьковдиверсантывойна
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