На Тернопільщині чоловік у військовій формі стріляв у людей: двоє загиблих, ще троє поранених

У Тернопільській області у селі Доброводи чоловік у військовій формі влаштував стрілянину. Двоє людей загинули, ще троє отримали поранення.

Джерело: поліція Тернопільщини

Дослівно: "15 серпня, близько 15:35 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Доброводи Тернопільського району невідомий чоловік, вдягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей та втік".

Реклама:

Деталі: Правоохоронці спільно зі співробітниками спецпідрозділу КОРД затримали чоловіка. Ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Поліцейські вилучили у нього зброю.

Дослівно: "Встановлюються обставини надзвичайної події. Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України".