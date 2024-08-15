На Тернопольщине мужчина в военной форме стрелял в людей: двое погибших, еще трое раненых

В Тернопольской области в селе Доброводы мужчина в военной форме устроил стрельбу. Два человека погибли, еще трое получили ранения.

Источник: полиция Тернопольщины

Дословно: "15 августа, около 15:35 по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что в селе Доброводы Тернопольского района неизвестный мужчина, одетый в военную форму, произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в направлении людей и скрылся".

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Детали: Правоохранители совместно с сотрудниками спецподразделения КОРД задержали мужчину. Им оказался 45-летний житель Житомирской области. Полицейские изъяли у него оружие.

Дословно: "Устанавливаются обстоятельства чрезвычайного происшествия. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины".