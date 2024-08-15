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Німецький генерал сказав, що "повністю розуміє", чому Україна почала наступати на Курщині

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 15 серпня 2024, 18:38
Німецький генерал сказав, що повністю розуміє, чому Україна почала наступати на Курщині
Крістіан Фройдінг, фото: Getty Images

Німецький генерал-майор Крістіан Фройдинг, який очолює ситуаційний центр із питань Україні при Міністерстві оборони Німеччини, відзначив рішення українських сил розпочати наступ на прикордонну територію Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA

Деталі: Фройдинг після кількаденного візиту до України сказав, що "повністю розуміє" рішення українців почати наступ на Курську область Росії.

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"Скрізь, де військовий керівник має можливість взяти на себе ініціативу, він повинен нею скористатися. За моїми враженнями і розмовами, українці добре розуміють, на який ризик вони йдуть, але в разі успішного проведення цієї операції може бути значний імпульс", – додав він.

За оцінками генерал-майора Бундесверу, Україна залучила чотири бригади (від 4000 до 6000 військовослужбовців) для наступальної операції, з української території їх підтримують від 2000 до 4000 солдатів – шляхом логістики й протиповітряної оборони.

"Глибина захопленої території становить близько 30 кілометрів, ширина – близько 65 кілометрів. Ми оцінюємо загальну територію, на якій діють українські сили – не контролюють, а саме діють – приблизно в 1000 квадратних кілометрів. Це цікаво, тому що це приблизно та територія, яку українські війська втратили на користь російських з початку року", – відзначив Фройдинг.

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Він додав, що Росія намагалась протистояти українській атаці за допомогою піхоти, бронетехніки і спецназу, а також масованих артилерійських та авіаударів, "однак це поки що не принесло успіху".

Генерал оцінює, що Україна взяла в полон "велику тризначну, якщо не чотиризначну кількість військовополонених" росіян.

Серед цілей операції на Курщині, вважає Фройдинг, може бути полегшення російського тиску на лінії фронту в Україні, психологічний ефект, "якщо війна буде перенесена вглиб Росії", та можливе використання захопленої території для переговорів.

Президент США Джо Байден у своїх перших коментарях щодо наступу України у Курській області назвав операцію "реальною дилемою" для лідера Кремля Владіміра Путіна.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після розмови із главою МЗС Дмитром Кулебою про наступ України у Курській області заявив, що ЄС повністю підтримує боротьбу українського народу.

НімеччинавійнаКурська область
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