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Немецкий генерал сказал, что «полностью понимает», почему Украина начала наступать на Курщине

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 15 августа 2024, 18:38
Немецкий генерал сказал, что «полностью понимает», почему Украина начала наступать на Курщине
Кристиан Фройдинг, фото: Getty Images

Немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий ситуационный центр по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, отметил решение украинских сил начать наступление на приграничную территорию России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA

Детали: Фройдинг после многодневного визита в Украину сказал, что "полностью понимает" решение украинцев начать наступление на Курскую область России.

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"Везде, где военный руководитель имеет возможность взять на себя инициативу, он должен ею воспользоваться. По моим впечатлениям и разговорам, украинцы хорошо понимают, на какой риск они идут, но в случае успешного проведения этой операции может быть значительный импульс", – добавил он.

По оценкам генерал-майора Бундесвера, Украина привлекла четыре бригады (от 4000 до 6000 военнослужащих) для наступательной операции, с украинской территории их поддерживают от 2000 до 4000 солдат – за счет логистики и противовоздушной обороны.

"Глубина захваченной территории составляет около 30 километров, ширина – около 65 километров. Мы оцениваем общую территорию, на которой действуют украинские силы – не контролируют, а именно действуют – примерно в 1000 квадратных километров. Это интересно, потому что это примерно та территория, которую украинские войска потеряли в пользу российских с начала года", – отметил Фройдинг.

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Он добавил, что Россия пыталась противостоять украинской атаке с помощью пехоты, бронетехники и спецназа, а также массированных артиллерийских и авиаударов, "однако это пока не принесло успеха".

Генерал оценивает, что Украина взяла в плен "большое трехзначное, если не четырехзначное количество военнопленных" россиян.

Среди целей операции на Курщине, считает Фройдинг, может быть облегчение российского давления на линии фронта в Украине, психологический эффект, "если война будет перенесена вглубь России", и возможное использование захваченной территории для переговоров.

Президент США Джо Байден в своих первых комментариях относительно наступления Украины в Курской области назвал операцию "реальной дилеммой" для лидера Кремля Владимира Путина.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после разговора с главой МИД Дмитрием Кулебой о наступлении Украины в Курской области заявил, что ЕС полностью поддерживает борьбу украинского народа

ГерманиявойнаКурская область
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