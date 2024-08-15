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Зеленський вніс до Ради законопроєкти про членство України в Міжнародному кримінальному суді

Олег Павлюк, Сергій СидоренкоЧетвер, 15 серпня 2024, 19:11
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про членство України в Міжнародному кримінальному суді
Володимир Зеленський. Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський у четвер, 15 серпня, вніс до Верховної ради пакет законопроєктів про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Законопроєкт №0285, опублікований на сайті Ради, передбачає ратифікацію Україною положень Римського статуту МКС, це означатиме повноцінне долучення України до Міжнародного кримінального суду.

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У проєкті закону, наголошується, що Україна ратифікує Римський статут із окремою заявою згідно з якою протягом семи років після набрання чинності ратифікаційним законом "Україна не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду стосовно її громадян щодо вчинення злочинів, передбачених статтею 8 Римського статуту". Наразі немає ясності, як саме працюватиме ця норма, зважаючи на те, що Україна вже зараз надала МКС право розслідувати злочини, вчинені на її території.

Президент також вніс окремий законопроєкт №11484, що передбачає доповнення статтей Кримінального та Кримінально-процесуального кодексу України, пов’язаних із міжнародними злочинами, відповідно до положень Римського статуту МКС.

Варто зауважити, що Україна планує долучитися до оновленої версії статуту МКС, що включає також статтю 8bis, яка з’явилась у результаті так званих Кампальських поправок 2010 року і передбачає відповідальність за злочин агресії. Утім, ратифікація діє ретроспективно (тобто не має зворотної сили), а відповідальність  і не поширюється на країни, які не ратифікували Кампальських поправок (у тому числі Росію, що не є членом МКС). Через це для притягнення керівництва РФ до відповідальності за агресію 2022 року Україна, очевидно, продовжить працювати над створенням спецтрибуналу.

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Римський статут МКС на сьогодні ратифікували 124 держави. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан. Росія, як і США, підписувала статут, але згодом відкликала свій підпис.

Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, але за весь цей час так і не ратифікувала його – навіть попри те, що у 2015 році необхідність ратифікації визнали рішенням Ради нацбезпеки та оборони. Однією з причин називали побоювання, що МКС може притягати до відповідальності громадян України.

Водночас Україна дала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини на своїй території, тобто фактично визнала його юрисдикцію.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну українська влада допускала ратифікацію Римського статуту, але вже після завершення повномасштабної війни. Водночас в останні місяці Київ констатував, що ризиків ратифікації документа немає.

Чому ратифікація є важливою – читайте детально у статті Гаага без впливу та з обов’язками. Як Україна шкодить собі, не ратифікуючи Римський статут МКС.

ЗеленськийВерховна Рада
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