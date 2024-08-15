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Зеленский внес в Раду законопроекты о членстве Украины в Международном уголовном суде

Олег Павлюк, Сергей СидоренкоЧетверг, 15 августа 2024, 19:11
Зеленский внес в Раду законопроекты о членстве Украины в Международном уголовном суде
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский в четверг, 15 августа, внес в Верховную раду пакет законопроектов о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Законопроект №0285, опубликованный на сайте Рады, предусматривает ратификацию Украиной положений Римского статута МУС, это будет означать полноценное приобщение Украины к Международному уголовному суду.

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В проекте закона, отмечается, что Украина ратифицирует Римский статут с отдельным заявлением согласно которому в течение семи лет после вступления в силу ратификационного закона "Украина не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении ее граждан о совершении преступлений, предусмотренных статьей 8 Римского статута". Пока нет ясности, как именно будет работать эта норма, учитывая то, что Украина уже сейчас предоставила МУС право расследовать преступления, совершенные на ее территории.

Президент также внес отдельный законопроект №11484, предусматривающий дополнение статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса Украины, связанных с международными преступлениями, в соответствии с положениями Римского статута МУС.

Стоит заметить, что Украина планирует присоединиться к обновленной версии статута МУС, включающей также статью 8bis, которая появилась в результате так называемых Кампальских поправок 2010 года и предусматривает ответственность за преступление агрессии. Впрочем, ратификация действует ретроспективно (то есть не имеет обратной силы), а ответственность и не распространяется на страны, которые не ратифицировали Кампальские поправки (в том числе Россию, которая не является членом МУС). Поэтому для привлечения руководства РФ к ответственности за агрессию в 2022 году Украина, очевидно, продолжит работать над созданием спецтрибунала.

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Римский статут МУС на сегодня ратифицировали 124 государства. Не подписали и не ратифицировали статут, среди прочих, Китай, Индия, Беларусь, Турция, Казахстан. Россия, как и США, подписывала статут, но впоследствии отозвала свою подпись.

Украина подписала Римский статут еще в 2000 году, но за все это время так и не ратифицировала его – даже несмотря на то, что в 2015 году необходимость ратификации признали решением Совета нацбезопасности и обороны. Одной из причин называли опасения, что МУС может привлекать к ответственности граждан Украины.

В то же время Украина дала Международному уголовному суду право расследовать преступления на своей территории, то есть фактически признала его юрисдикцию.

После полномасштабного вторжения России в Украину украинские власти допускали ратификацию Римского статута, но уже после завершения полномасштабной войны. В то же время в последние месяцы Киев констатировал, что рисков ратификации документа нет.

Почему ратификация важна – читайте подробно в статье Гаага без влияния и с обязанностями. Как Украина вредит себе, не ратифицируя Римский статут МУС.

ЗеленскийВерховная Рада
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