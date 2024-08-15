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Politico: Адміністрація Байдена "відкрита" до відправки Україні ракет великої дальності для F-16

Ірина Кутєлєва, Тетяна ОлійникЧетвер, 15 серпня 2024, 19:24
Politico: Адміністрація Байдена відкрита до відправки Україні ракет великої дальності для F-16
F-16. Фото - Jared C. Tilton/Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена "відкрита" для надання Україні крилатих ракет дальнього радіуса дії, що надасть українським винищувачам F-16 більшої бойової потужності.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Як зазначає видання, інформація про готовність Білого дому надати Україні ракети класу "повітря-поверхня" з'явилася на тлі наземної операції ЗСУ у Курській області РФ, яка триває вже другий тиждень.

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Остаточного рішення про відправку ракет ще не прийнято, але, за словами одного з посадовців адміністрації Байдена, вони зараз працюють над складними деталями.

Ці питання включають перевірку передачі чутливих технологій і забезпечення того, щоб українські літаки могли запустити таку ракету.

У матеріалі зазначено, що йдеться про JASSM – високоточну крилату ракету, яка призначена для ураження важливих, високозахищених стаціонарних і переміщуваних цілей з дистанцій поза зоною дії засобів ворожої ППО.

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Завдяки таким ракетам в українських Повітряних сил з’явиться можливість атакувати ворожі цілі на відстань понад 320 кілометрів.

Поки тривають переговори в Білому домі і Пентагоні, представник адміністрації попередив, що попереду ще багато роботи, перш ніж будь-які ракети потраплять до України. Зокрема, необхідно переконатися, що наявні в Києві літаки радянської епохи і нещодавно поставлені F-16 зможуть запустити подібну ракету.

За словами двох співрозмовників, Пентагон вже працює з Україною над цими технічними питаннями.

Ракетами JASSM США дуже рідко ділились лише з кількома близькими союзниками.

Як відомо, винищувачі F-16 Україні надають Данія, Нідерланди, Бельгія та Норвегія.

Нагадаємо, 4 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші літаки F-16 вже в Україні, та показав їх на таємному летовищі.  

Перед тим західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що шість винищувачів надійшли з Нідерландів, і ще кілька незабаром прибудуть з Данії. 

БайденСШАдопомога Українівинищувачі
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