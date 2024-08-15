Politico: Администрация Байдена «открыта» к отправке Украине ракет большой дальности для F-16

Администрация президента США Джо Байдена "открыта" для предоставления Украине крылатых ракет дальнего радиуса действия, что предоставит украинским истребителям F-16 большей боевой мощи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Как отмечает издание, о готовности Белого дома предоставить Украине ракеты класса "воздух-поверхность" появилась на фоне наземной операции ВСУ в Курской области РФ, которая длится уже вторую неделю.

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Окончательное решение об отправке ракеты еще не принято, но, по словам одного из чиновников администрации Байдена, они сейчас работают над сложными деталями.

Эти вопросы включают проверку передачи чувствительных технологий и обеспечение того, чтобы украинские самолеты могли запустить такую ракету.

В материале указано, что речь идет о JASSM – высокоточной крылатой ракете, которая предназначена для поражения важных, высокозащищенных стационарных и перемещаемых целей с дистанций вне зоны действия средств вражеской ПВО.

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Благодаря таким ракетам у украинских Воздушных сил появится возможность атаковать вражеские цели на расстояние более 320 километров.

Пока продолжаются переговоры в Белом доме и Пентагоне, представитель администрации предупредил, что впереди еще много работы, прежде чем любые ракеты попадут в Украину. В частности, необходимо убедиться, что имеющиеся в Киеве самолеты советской эпохи и недавно поставленные F-16 смогут запустить подобную ракету.

По словам двух собеседников, Пентагон уже работает с Украиной над этими техническими вопросами.

Ракетами JASSM США очень редко делились только с несколькими близкими союзниками.

Как известно, истребители F-16 Украине предоставляют Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия.

Напомним, 4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первые самолеты F-16 уже в Украине, и показал их на тайном аэродроме.

Перед тем западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что шесть истребителей поступили из Нидерландов и еще несколько вскоре прибудут из Дании.