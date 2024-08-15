Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Politico: Администрация Байдена «открыта» к отправке Украине ракет большой дальности для F-16

Ирина Кутелева, Татьяна ОлейникЧетверг, 15 августа 2024, 19:24
Politico: Администрация Байдена «открыта» к отправке Украине ракет большой дальности для F-16
F-16. Фото - Jared C. Tilton/Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена "открыта" для предоставления Украине крылатых ракет дальнего радиуса действия, что предоставит украинским истребителям F-16 большей боевой мощи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Как отмечает издание, о готовности Белого дома предоставить Украине ракеты класса "воздух-поверхность" появилась на фоне наземной операции ВСУ в Курской области РФ, которая длится уже вторую неделю.

Реклама:

Окончательное решение об отправке ракеты еще не принято, но, по словам одного из чиновников администрации Байдена, они сейчас работают над сложными деталями.

Эти вопросы включают проверку передачи чувствительных технологий и обеспечение того, чтобы украинские самолеты могли запустить такую ракету.

В материале указано, что речь идет о JASSM – высокоточной крылатой ракете, которая предназначена для поражения важных, высокозащищенных стационарных и перемещаемых целей с дистанций вне зоны действия средств вражеской ПВО.

ВИДЕО ДНЯ

Благодаря таким ракетам у украинских Воздушных сил появится возможность атаковать вражеские цели на расстояние более 320 километров.

Пока продолжаются переговоры в Белом доме и Пентагоне, представитель администрации предупредил, что впереди еще много работы, прежде чем любые ракеты попадут в Украину. В частности, необходимо убедиться, что имеющиеся в Киеве самолеты советской эпохи и недавно поставленные F-16 смогут запустить подобную ракету.

По словам двух собеседников, Пентагон уже работает с Украиной над этими техническими вопросами.

Ракетами JASSM США очень редко делились только с несколькими близкими союзниками.

Как известно, истребители F-16 Украине предоставляют Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия.

Напомним, 4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первые самолеты F-16 уже в Украине, и показал их на тайном аэродроме.

Перед тем западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что шесть истребителей поступили из Нидерландов и еще несколько вскоре прибудут из Дании.

БайденСШАпомощь Украинеистребители
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство

Аэродром на Волгоградщине РФ атаковали дроны СБУ и ССО: поражены склады с УАБ и топливом – источник

Посольство США предупредило о возможных ударах РФ по объектам Украины перед Днем независимости

ISW: Кремль начал инфокампанию, чтобы преуменьшить значение потери Курщины

Центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза - Буданов рассказал о целях дронов в России

"Динамо" проиграло "Зальцбургу" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Все новости...
В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3
В Донецкой области в результате обстрелов РФ в четверг погибли 3 человека, еще 3 получили ранения
СМИ: США колеблются из-за применения ВСУ их оружия в Курской области
Глава СБУ заявил о расширении переговорной группы по обменам пленными с Россией
Последние новости
13:06
Глава МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС
13:04
В России возбудили дела против американских, итальянских и украинских журналистов, посетивших Суджу
12:58
Одобрение России и Путина в Болгарии значительно снизилось
12:54
Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство
12:46
Футбол"Кривбасс" – "Бетис": анонс матча плей-офф Лиги конференций УЕФА
12:45
В Украине продолжает расти потребление электроэнергии
12:40
видео"Кормят гадостью, в палате грибок": боец объявил голодовку из-за условий в больнице Одессы
12:32
На фоне наступления ВСУ на Курщине Литва видит сокращение войск РФ в Калининградской области
12:22
Toyota, Nissan и Honda вступают в борьбу за покупателей электрокаров. Что они будут делать?
12:21
видеоСырский доложил Зеленскому, что ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт на Курщине
Все новости...
Реклама:
Реклама: