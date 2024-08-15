Міноборони: через "Армія+" зареєстрували 1100 електронних рапортів

Через застосунок "Армія+" за тиждень роботи подали 1100 електронних рапортів.

Джерело: пресслужба Міноборони з посиланням на заступницю міністра оборони з питань цифровізації Катерину Черногоренко

Пряма мова: "1100 електронних рапортів подали через "Армію+". Вони мають таку ж юридичну силу, як і паперові. Один з найпопулярніших документів у війську вперше в історії України подали не за кілька днів, а за лічені хвилини".

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Деталі: За час, який минув від презентації "Армія+" 8 серпня, процедуру подачі електронних рапортів впровадили 123 військові частини, розповіла посадовиця.

Як пояснили в Міноборони, якщо виникають труднощі – команда "Армія+" проконсультує військового чи його підрозділ та проведе через процес подачі рапорту.

Для цього потрібно писати на сторінки "Армія+" у соцмережах Facebook та Instagram або звернутися до служби підтримки.