Минобороны: через "Армия+" зарегистрировали 1100 электронных рапортов

Через приложение "Армия+" за неделю работы подали 1100 электронных рапортов.

Источник: пресс-служба Минобороны со ссылкой на заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерину Черногоренко

Прямая речь: "1100 электронных рапортов подали через "Армию+". Они имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. Один из самых популярных документов в армии впервые в истории Украины подали не за несколько дней, а за считанные минуты".

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Детали: За время, прошедшее с презентации "Армия+" 8 августа, процедуру подачи электронных рапортов внедрили 123 воинские части, рассказала чиновница.

Как пояснили в Минобороны, если возникают трудности - команда "Армия+" проконсультирует военного или его подразделение и проведет через процесс подачи рапорта.

Для этого нужно писать на страницы "Армия+" в соцсетях Facebook и Instagram или обратиться в службу поддержки.