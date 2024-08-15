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Байден підтримав проведення нових виборів у Венесуелі

Олег Павлюк, Олександр ШумілінЧетвер, 15 серпня 2024, 21:45
Байден підтримав проведення нових виборів у Венесуелі
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що підтримає проведення нових виборів у Венесуелі після того, як міжнародні спостерігачі визнали попереднє голосування наприкінці липня непрозорим.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Байден виступив перед журналістами після того, як президент Бразилії Лула да Сілва висунув ідею проведення повторних виборів у Венесуелі за участю міжнародних спостерігачів для вирішення політичної кризи в країні.

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"Якщо (Ніколас Мадуро. – Ред.) має здоровий глузд, він міг би запропонувати це народу, можливо, призначивши нові вибори з позапартійним виборчим комітетом", – сказав Лула.

На запитання, чи підтримує він нові вибори у Венесуелі, президент США коротко відповів: "Так, підтримую". Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо, однак, уже відкинула пропозицію Байдена і Лули, нагадавши, що "вибори вже відбулися" і опозиція на них – усупереч заявами Мадуро – перемогла.

"Мадуро має зрозуміти, що ціна його перебування при владі зростає з кожним днем", – додала Мачадо.

ВІДЕО ДНЯ

Виборча рада Венесуели офіційно проголосила переможцем виборів, які відбулись 28 липня, Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року. Опозиція країни заявляє, що, згідно з підрахунком близько 90% голосів, переміг її кандидат Едмундо Гонсалес.

Після виборів прихильники Гонсалеса вийшли на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.

Державний секретар Ентоні Блінкен заявляв, що США вважають переможцем виборів у Венесуелі саме Гонсалеса. А низка європейських держав і не тільки закликали Венесуелу опублікувати повні результати голосування.

ВенесуелаСШАБайден
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