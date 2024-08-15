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Байден поддержал проведение новых выборов в Венесуэле

Олег Павлюк, Александр ШумилинЧетверг, 15 августа 2024, 21:45
Байден поддержал проведение новых выборов в Венесуэле
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что поддержит проведение новых выборов в Венесуэле после того, как международные наблюдатели признали предварительное голосование в конце июля непрозрачным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Байден выступил перед журналистами после того, как президент Бразилии Лула да Силва выдвинул идею проведения повторных выборов в Венесуэле с участием международных наблюдателей для решения политического кризиса в стране.

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"Если (Николас Мадуро. - Ред.) имеет здравый смысл, он мог бы предложить это народу, возможно, назначив новые выборы с беспартийным избирательным комитетом", - сказал Лула.

На вопрос, поддерживает ли он новые выборы в Венесуэле, президент США коротко ответил: "Да, поддерживаю".

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, однако, уже отвергла предложение Байдена и Лулы, напомнив, что "выборы уже состоялись" и оппозиция на них – вопреки заявлениям Мадуро – победила.

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"Мадуро должен понять, что цена его пребывания у власти растет с каждым днем", – добавила Мачадо.

Избирательный совет Венесуэлы официально провозгласил победителем выборов, которые состоялись 28 июля, Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года. Оппозиция страны заявляет, что, согласно подсчету около 90% голосов, победил ее кандидат Эдмундо Гонсалес.

После выборов сторонники Гонсалеса вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявлял, что США считают победителем выборов в Венесуэле именно Гонсалеса. А ряд европейских государств и не только призвали Венесуэлу опубликовать полные результаты голосования.

ВенесуэлаСШАБайден
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