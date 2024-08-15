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Білий дім: Росія перекидає частину сил в Курську область, але кількість невідома

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 15 серпня 2024, 22:30
Білий дім: Росія перекидає частину сил в Курську область, але кількість невідома
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото - Getty Images

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що Росія почала стягувати частину сил у Курську область, де наступають Збройні сили України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на етер телеканалу MSNBC

Деталі: Кірбі відмовився говорити про оцінку ситуації в Курській області, але підтвердив, що США спостерігали за реакцією Росії "в контексті передислокування частини живої сили й техніки в район Курщини".

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"Нам поки незрозуміло, про яку саме кількість сил ідеться і що вони планують там робити, які їхні наміри, як вони відповідатимуть на дії українців", – додав він.

Представник Білого дому зазначив, що США контактують із Україною "в режимі реального часу", аби краще зрозуміти ситуацію на місці.

"Водночас ми й далі гарантуватимемо, що Україна має засоби й ресурси, яких потребує для самозахисту", – запевнив Кірбі.

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Він відмовився уточнювати, про які саме засоби йдеться, але додав, що США будуть оголошувати нові пакети військової допомоги Україні "в прийдешні тижні".

Напередодні про стягнення частини російських сил на Курщину повідомляв The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За даними Reuters, США поки що вважають несподіване вторгнення України в Курську область Росії захисним кроком, що дозволяє Києву використовувати американську техніку, але занепокоєні щодо потенційних ускладнень у міру того, як українські війська просуваються вглиб російської території.

СШАКурська область війна
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