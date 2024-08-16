Російські ударні БпЛА атакували Україну, було чутно вибух у Києві

Повітряні сили ЗСУ увечері 15 серпня зафіксували кілька груп ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 22:00 повідомили про рух ударних БпЛА через Сумську область.

Реклама:

О 22:19 уточнили, що дрони рухаються у напрямку Полтавської області. Пізніше уточнили, що група БпЛА в передмісті Полтави.

О 22:54 військові повідомили про безпілотники в напрямку Миргорода та про групу БпЛА у напрямку Дніпропетровської області.

О 23:07 додалася загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

О 23:23 стало відомо, що група безпілотників із Полтавщини курсом на Київську область. Також курсують на Кривий Ріг.

О 00:03 повідомили про дрони напрямком на Бровари.

Близько 00:15 у Києві було чутно вибух.

Також Повітряні сили повідомили про додаткову загрозу ударних БпЛА з півдня.

О 1:14 Повітряні сили повідомили, що ворожі дрону рухаються територією Житомирської області, курс західний. А з Миколаївської області – в напрямку Одещини.

Оновлено: О 2:19 ПС оголосили відбій загрози ударних БпЛА.