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Російські ударні БпЛА атакували Україну, було чутно вибух у Києві

Тетяна ОлійникП'ятниця, 16 серпня 2024, 02:20
Російські ударні БпЛА атакували Україну, було чутно вибух у Києві
Фото - Getty Images

Повітряні сили ЗСУ увечері 15 серпня зафіксували кілька груп ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 22:00 повідомили про рух ударних БпЛА через Сумську область.

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О 22:19 уточнили, що дрони рухаються у напрямку Полтавської області. Пізніше уточнили, що група БпЛА в передмісті Полтави.

О 22:54 військові повідомили про безпілотники в напрямку Миргорода та про групу БпЛА у напрямку Дніпропетровської області.

О 23:07 додалася загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку.

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О 23:23 стало відомо, що група безпілотників із Полтавщини курсом на Київську область. Також курсують на Кривий Ріг.

О 00:03 повідомили про дрони напрямком на Бровари.

Близько 00:15 у Києві було чутно вибух.

Також Повітряні сили повідомили про додаткову загрозу ударних БпЛА з півдня.

О 1:14 Повітряні сили повідомили, що ворожі дрону рухаються територією Житомирської області, курс західний. А з Миколаївської області – в напрямку Одещини.

Оновлено: О 2:19 ПС оголосили відбій загрози ударних БпЛА.

повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУбезпілотники
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