Российские ударные БпЛА атаковали Украину, был слышен взрыв в Киеве
Воздушные силы ВСУ вечером 15 августа зафиксировали несколько групп ударных беспилотников.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 22:00 сообщили о движении ударных БпЛА через Сумскую область.
В 22:19 уточнили, что дроны движутся в направлении Полтавской области. Позже уточнили, что группа БпЛА в пригороде Полтавы.
В 22:54 военные сообщили о беспилотниках в направлении Миргорода и о группе БпЛА в направлении Днепропетровской области.
В 23:07 добавилась угроза применения баллистического вооружения с южного направления.
В 23:23 стало известно, что группа беспилотников с Полтавщины курсом на Киевскую область. Также курсируют на Кривой Рог.
В 00:03 сообщили о дронах направлением на Бровары.
Около 00:15 в Киеве был слышен взрыв.
Также Воздушные силы сообщили о дополнительной угрозе ударных БпЛА с юга.
В 1:14 Воздушные силы сообщили, что вражеские дрона движутся по территории Житомирской области, курс западный. А из Николаевской области – в направлении Одесской области.
Обновлено: В 2:19 ВС объявили отбой угрозы ударных БпЛА.