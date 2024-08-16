Российские ударные БпЛА атаковали Украину, был слышен взрыв в Киеве

Воздушные силы ВСУ вечером 15 августа зафиксировали несколько групп ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 22:00 сообщили о движении ударных БпЛА через Сумскую область.

Реклама:

В 22:19 уточнили, что дроны движутся в направлении Полтавской области. Позже уточнили, что группа БпЛА в пригороде Полтавы.

В 22:54 военные сообщили о беспилотниках в направлении Миргорода и о группе БпЛА в направлении Днепропетровской области.

В 23:07 добавилась угроза применения баллистического вооружения с южного направления.

ВИДЕО ДНЯ

В 23:23 стало известно, что группа беспилотников с Полтавщины курсом на Киевскую область. Также курсируют на Кривой Рог.

В 00:03 сообщили о дронах направлением на Бровары.

Около 00:15 в Киеве был слышен взрыв.

Также Воздушные силы сообщили о дополнительной угрозе ударных БпЛА с юга.

В 1:14 Воздушные силы сообщили, что вражеские дрона движутся по территории Житомирской области, курс западный. А из Николаевской области – в направлении Одесской области.

Обновлено: В 2:19 ВС объявили отбой угрозы ударных БпЛА.