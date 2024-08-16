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Смерть актора Меттью Перрі: п’ятьом особам висунули обвинувачення

Ольга Глущенко П'ятниця, 16 серпня 2024, 02:46
Смерть актора Меттью Перрі: п’ятьом особам висунули обвинувачення
Меттью Перрі, ФОТО З INSTAGRAM

Поліція пред'явила звинувачення 5 особам у зв'язку зі смертю актора, зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі.

Джерело: ВВС

Деталі: Видання зазначає, що звинувачення пред'явлені п'ятьом особам, в тому числі двом лікарям і особистому асистенту актора.

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У четвер поліція заявила, що розслідування, розпочате в травні, викрило "широку підпільну злочинну мережу" постачальників наркотиків, які розповсюджували велику кількість кетаміну.

За словами прокурора, звинувачені "скористалися залежністю Перрі, щоб збагатитися".

Троє обвинувачених, включаючи помічника Перрі, вже визнали свою провину.

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В обвинувальному акті, поданому до федерального суду, детально описана складна схема придбання наркотиків, яка, за словами прокурорів, в кінцевому підсумку призвела до смерті Перрі.

Прокурори заявили, що асистент Перрі працював з двома лікарями, щоб забезпечити актора кетаміном на суму понад 50 тисяч доларів за кілька тижнів до його смерті.

Офіційні особи стверджували, що учасники схеми намагалися заробити на відомих проблемах Перрі зі зловживанням психотропними речовинами.

Крім того, на думку прокурорів, обвинувачені намагалися приховати свої злочини після смерті Перрі.

Передісторія:

  • 29 жовтня американо-канадський актор Меттью Перрі, відомий роллю Чендлера Бінга у серіалі "Друзі", пішов з життя у віці 54 років.
  • Зголом бюро судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес підтвердило, що розтин тіла актора, якого було знайдено мертвим у джакузі, завершено. Результатів токсикологічної експертизи слід очікувати декілька тижнів.
  • Як повідомили TMZ джерела в поліції, у будинку Перрі не було вивлено жодних нелегальних речовин, але були деякі рецептурні препарати: протитривожні, антидепресанти, а також ліки, які вживають люди з хронічними обструктивними захворюваннями легень.
  • Згодом стало відомо, що Перрі помер в результаті "гострого впливу кетаміну" і утоплення.

кіноСШАнаркотики
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