Смерть актора Меттью Перрі: п’ятьом особам висунули обвинувачення

Поліція пред'явила звинувачення 5 особам у зв'язку зі смертю актора, зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі.

Джерело: ВВС

Деталі: Видання зазначає, що звинувачення пред'явлені п'ятьом особам, в тому числі двом лікарям і особистому асистенту актора.

Реклама:

У четвер поліція заявила, що розслідування, розпочате в травні, викрило "широку підпільну злочинну мережу" постачальників наркотиків, які розповсюджували велику кількість кетаміну.

За словами прокурора, звинувачені "скористалися залежністю Перрі, щоб збагатитися".

Троє обвинувачених, включаючи помічника Перрі, вже визнали свою провину.

ВІДЕО ДНЯ

В обвинувальному акті, поданому до федерального суду, детально описана складна схема придбання наркотиків, яка, за словами прокурорів, в кінцевому підсумку призвела до смерті Перрі.

Прокурори заявили, що асистент Перрі працював з двома лікарями, щоб забезпечити актора кетаміном на суму понад 50 тисяч доларів за кілька тижнів до його смерті.

Офіційні особи стверджували, що учасники схеми намагалися заробити на відомих проблемах Перрі зі зловживанням психотропними речовинами.

Крім того, на думку прокурорів, обвинувачені намагалися приховати свої злочини після смерті Перрі.

Передісторія: