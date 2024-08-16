Смерть актера Мэттью Перри: пятерым лицам предъявили обвинения
Полиция предъявила обвинения 5 лицам в связи со смертью актера, звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри.
Источник: ВВС
Детали: Издание отмечает, что обвинения предъявлены пяти лицам, в том числе двум врачам и личному ассистенту актера.
В четверг полиция заявила, что расследование, начатое в мае, разоблачило "широкую подпольную преступную сеть" поставщиков наркотиков, которые распространяли большое количество кетамина.
По словам прокурора, обвиняемые "воспользовались зависимостью Перри, чтобы обогатиться".
Трое обвиняемых, включая помощника Перри, уже признали свою вину.
В обвинительном акте, поданном в федеральный суд, подробно описана сложная схема приобретения наркотиков, которая, по словам прокуроров, в конечном итоге привела к смерти Перри.
Прокуроры заявили, что ассистент Перри работал с двумя врачами, чтобы обеспечить актера кетамином на сумму более 50 тысяч долларов за несколько недель до его смерти.
Официальные лица утверждали, что участники схемы пытались заработать на известных проблемах Перри со злоупотреблением психотропными веществами.
Кроме того, по мнению прокуроров, обвиняемые пытались скрыть свои преступления после смерти Перри.
Предыстория:
- 29 октября американо-канадский актер Мэттью Перри, известный ролью Чендлера Бинга в сериале "Друзья", ушел из жизни в возрасте 54 лет.
- В целом бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес подтвердило, что вскрытие тела актера, найденного мертвым в джакузи, завершено. Результаты токсикологической экспертизы следует ожидать несколько недель.
- Как сообщили TMZ источники в полиции, в доме Перри не было выявлено никаких нелегальных веществ, но были некоторые рецептурные препараты: противотревожные, антидепрессанты, а также лекарства, которые употребляют люди с хроническими обструктивными заболеваниями легких.
- Впоследствии стало известно, что Перри умер в результате "острого воздействия кетамина" и утопления.