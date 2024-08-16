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ISW: Кремль створив поки неефективну структуру у відповідь на операцію в Курській області

Ольга Глущенко П'ятниця, 16 серпня 2024, 05:58
ISW: Кремль створив поки неефективну структуру у відповідь на операцію в Курській області
ілюстративне фото росзмі

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російська влада і військове командування РФ створюють складну і поки що неефективну структуру для відповіді на операцію Сил оборони в Курській області.

Джерело: ISW

Дослівно: "Кремль і російське військове командування створюють складну, повторювану і поки що неефективну структуру командування і управління для відповіді на українське вторгнення в Курській області".

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Деталі: Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов оголосив 15 серпня про створення "координаційної ради" при Міністерстві оборони Росії з військових питань і питань безпеки в Бєлгородській, Брянській і Курській областях.

Бєлоусов заявив, що координаційна рада має на меті покращити підтримку російських сил, що прикривають державний кордон, і буде здійснювати нагляд за ефективним забезпеченням матеріально-технічними засобами, координацією між силами, що реагують на загрози вздовж державного кордону, інженерним облаштуванням території та військово-медичним забезпеченням.

В огляді вказують, що правитель Росії Володимир Путін поставив перед Міноборони, ФСБ і Росгвардією, що перетинаються в Курській області, завдання, і ці структури поки що не вжили помітних кроків для встановлення більш чіткого розподілу обов'язків.

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Дослівно: "Затримка зі створенням складної російської структури в Курській області продовжує підкреслювати той факт, що Кремль не зміг спланувати можливість значного українського вторгнення в Росію".

"Вторгнення України в Курську область, ймовірно, розширить уявлення Кремля про те, якого типу українські операції можливі вздовж кордону, і підкреслить, що Путін і Кремль страждають від стратегічного браку уявлень".

Деталі: Аналітики припускають, що Кремль має більш скоординований підхід до забезпечення свого контролю над російським інформаційним простором, ніж до вирішення своїх військових проблем і проблем у Курській області.

У звіті вказують на те, що російські владці та пропагандисти, схоже, розпочали узгоджену кампанію з дискредитації не пов'язаних з Кремлем так званих військових блогерів та каналів у соціальних мережах, які поширюють інформацію про українські операції в Курській області одразу вторгнення.

Дослівно: "Кремль, ймовірно, намагається поспіхом створити новий інформаційний простір, в якому переважатимуть вибрані російські мілблогери та визнані російські державні пропагандисти".

Ключові висновки ISW за 15 серпня:

  • Українські посадовці вживають заходів для консолідації та координації управління поточними українськими операціями в Курській області, продовжуючи висвітлювати успіхи українських військ.
  • Російські так звані військові блогери стверджують, що українські війська продовжують просуватися у деяких районах Курської області на тлі загального уповільнення темпів українських операцій у цьому районі.
  • Війська РФ зберігають відносно високі темпи наступу в Донецькій області, демонструючи, що російське військове командування продовжує надавати пріоритет наступу на сході України, навіть якщо Україна тисне на російські війська в Курській області.
  • Кремль і російське військове командування створюють складну, дублюючу і поки що неефективну структуру командування і управління для відповіді на українське вторгнення в Курській області.
  • Затримка зі створенням складної російської структури в Курській області продовжує підкреслювати той факт, що Кремль не зміг спланувати можливість значного українського вторгнення в Росію.
  • Схоже, що Кремль має більш скоординований підхід до забезпечення свого контролю над російським інформаційним простором, ніж до вирішення своїх військових проблем і проблем у Курській області.
  • Ймовірно, Кремль намагається поспіхом створити новий інформаційний простір, в якому переважатимуть кооптовані російські "військові" блогери та визнані російські державні пропагандисти.
  • За повідомленнями, українські війська використовують надане Заходом обладнання в Курській області, але їхні можливості завдавати ударів по російських військових об'єктах на території Росії за допомогою зброї, наданої Заходом, залишаються обмеженими.
  • Україна організовує створення гуманітарного коридору для евакуації російського цивільного населення, яке постраждало внаслідок триваючої Курської операції, заповнюючи очевидний вакуум, залишений адміністрацією Курської області, і виконуючи міжнародні правові вимоги щодо евакуації цивільного населення.
  • Український Генеральний штаб повідомив, що в ніч з 13 на 14 серпня українські війська успішно завдали ударів з безпілотників по російських авіабазах.
  • Російські війська нещодавно здійснили підтверджені просування на Покровському і Торецькому напрямках.
  • Російський уряд 15 серпня подав законопроєкт про зниження віку вступу до Російського добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту Росії з 18 до 14 років.

Курська область Росіявійна
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