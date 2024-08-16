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ISW: Кремль создал пока неэффективную структуру в ответ на операцию в Курской области

Ольга ГлущенкоПятница, 16 августа 2024, 05:58
ISW: Кремль создал пока неэффективную структуру в ответ на операцию в Курской области
иллюстративное фото россми

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), российские власти и военное командование РФ создают сложную и пока что неэффективную структуру для ответа на операцию Сил обороны в Курской области.

Источник: ISW

Дословно: "Кремль и российское военное командование создают сложную, повторяющуюся и пока что неэффективную структуру командования и управления для ответа на украинское вторжение в Курской области".

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Детали: Министр обороны России Андрей Белоусов объявил 15 августа о создании "координационного совета" при Министерстве обороны России по военным вопросам и вопросам безопасности в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Белоусов заявил, что координационный совет имеет целью улучшить поддержку российских сил, прикрывающих государственную границу, и будет осуществлять надзор за эффективным обеспечением материально-техническими средствами, координацией между силами, реагирующими на угрозы вдоль государственной границы, инженерным обустройством территории и военно-медицинским обеспечением.

В обзоре указывают, что правитель России Владимир Путин поставил перед Минобороны, ФСБ и Росгвардией, пересекающимися в Курской области, задачи, и эти структуры пока не предприняли заметных шагов для установления более четкого распределения обязанностей.

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Дословно: "Задержка с созданием сложной российской структуры в Курской области продолжает подчеркивать тот факт, что Кремль не смог спланировать возможность значительного украинского вторжения в Россию".

"Вторжение Украины в Курскую область, вероятно, расширит представление Кремля о том, какого типа украинские операции возможны вдоль границы, и подчеркнет, что Путин и Кремль страдают от стратегической нехватки представлений".

Детали: Аналитики предполагают, что Кремль имеет более скоординированный подход к обеспечению своего контроля над российским информационным пространством, чем к решению своих военных проблем и проблем в Курской области.

В отчете указывают на то, что российские власти и пропагандисты, похоже, начали согласованную кампанию по дискредитации не связанных с Кремлем так называемых военных блогеров и каналов в социальных сетях, которые распространяют информацию об украинских операциях в Курской области сразу после вторжения.

Дословно: "Кремль, вероятно, пытается в спешке создать новое информационное пространство, в котором будут преобладать избранные российские милблогеры и признанные российские государственные пропагандисты".

Ключевые выводы ISW за 15 августа:

  • Украинские чиновники принимают меры для консолидации и координации управления текущими украинскими операциями в Курской области, продолжая освещать успехи украинских войск.
  • Российские так называемые военные блогеры утверждают, что украинские войска продолжают продвигаться в некоторых районах Курской области на фоне общего замедления темпов украинских операций в этом районе.
  • Войска РФ сохраняют относительно высокие темпы наступления в Донецкой области, демонстрируя, что российское военное командование продолжает отдавать приоритет наступлению на востоке Украины, даже если Украина давит на российские войска в Курской области.
  • Кремль и российское военное командование создают сложную, дублирующую и пока что неэффективную структуру командования и управления для ответа на украинское вторжение в Курской области.
  • Задержка с созданием сложной российской структуры в Курской области продолжает подчеркивать тот факт, что Кремль не смог спланировать возможность значительного украинского вторжения в Россию.
  • Похоже, что Кремль имеет более скоординированный подход к обеспечению своего контроля над российским информационным пространством, чем к решению своих военных проблем и проблем в Курской области.
  • Вероятно, Кремль пытается в спешке создать новое информационное пространство, в котором будут преобладать кооптированные российские "военные" блогеры и признанные российские государственные пропагандисты.
  • По сообщениям, украинские войска используют предоставленное Западом оборудование в Курской области, но их возможности наносить удары по российским военным объектам на территории России с помощью оружия, предоставленного Западом, остаются ограниченными.
  • Украина организует создание гуманитарного коридора для эвакуации российского гражданского населения, пострадавшего в результате продолжающейся Курской операции, заполняя очевидный вакуум, оставленный администрацией Курской области, и выполняя международные правовые требования по эвакуации гражданского населения.
  • Украинский Генеральный штаб сообщил, что в ночь с 13 на 14 августа украинские войска успешно нанесли удары с беспилотников по российским авиабазам.
  • Российские войска недавно осуществили подтвержденные продвижения на Покровском и Торецком направлениях.
  • Российское правительство 15 августа подало законопроект о снижении возраста вступления в Российское добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России с 18 до 14 лет.

Курская область Росcиявойна
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