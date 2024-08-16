ЗСУ за добу відмінусували 1 330 окупантів
П'ятниця, 16 серпня 2024, 07:54
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1330 окупантів, 59 артсистем, 35 ББМ та 12 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 596 950 (+1 330) осіб,
- танків – 8496 (+12) од,
- бойових броньованих машин – 16 461 (+35) од,
- артилерійських систем – 16 927 (+59) од,
- РСЗВ – 1 159 (+5) од,
- засобів ППО – 922 (+0) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 659 (+61) од,
- крилатих ракет – 2 429 (+1) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 848 (+73) од,
- спеціальної техніки – 2 829 (+16) од.
Дані уточнюються.