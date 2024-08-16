Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ за сутки отминусовали 1 330 оккупантов

Ирина БалачукПятница, 16 августа 2024, 07:54
ВСУ за сутки отминусовали 1 330 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1330 оккупантов, 59 артсистем, 35 ББМ и 12 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 596 950 (+1 330) человек,
  • танков – 8496 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 461 (+35) ед,
  • артиллерийских систем – 16 927 (+59) ед,
  • РСЗО – 1 159 (+5) ед,
  • средств ПВО – 922 (+0) ед,
  • самолетов – 367 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 659 (+61) ед,
  • крылатых ракет – 2 429 (+1) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 22 848 (+73) ед,
  • специальной техники – 2 829 (+16) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство

Аэродром на Волгоградщине РФ атаковали дроны СБУ и ССО: поражены склады с УАБ и топливом – источник

Посольство США предупредило о возможных ударах РФ по объектам Украины перед Днем независимости

ISW: Кремль начал инфокампанию, чтобы преуменьшить значение потери Курщины

Центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза - Буданов рассказал о целях дронов в России

"Динамо" проиграло "Зальцбургу" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Все новости...
Росcия
Россия сохраняет в приоритете наступление в Донецкой области – аналитики
ISW: Кремль создал пока неэффективную структуру в ответ на операцию в Курской области
Вячеслав Дрофа "OTOY": Что значит "герои не умирают"? Верните тогда их всех
Последние новости
13:47
Восстановительные работы на синей ветке метро завершаются - Кличко
13:19
Жара, местами – гроза: синоптики поделились прогнозом на ближайшие дни
13:19
видеоДесантники 46 ОАэМБр отбили 3 штурма и уничтожили много техники врага
13:17
Рада ввела европейские таможенные нормы и приблизила к новому Таможенному кодексу
13:06
Глава МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС
13:04
В России возбудили дела против американских, итальянских и украинских журналистов, посетивших Суджу
12:58
Одобрение России и Путина в Болгарии значительно снизилось
12:54
Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство
12:46
Футбол"Кривбасс" – "Бетис": анонс матча плей-офф Лиги конференций УЕФА
12:45
В Украине продолжает расти потребление электроэнергии
Все новости...
Реклама:
Реклама: