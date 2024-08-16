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Байден зустрівся з Кара-Мурзою у Білому домі

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоП'ятниця, 16 серпня 2024, 10:14
Байден зустрівся з Кара-Мурзою у Білому домі
фото: білий дім

Президент США Джо Байден зустрівся у Білому домі зі звільненим з російської в'язниці Владіміром Кара-Мурзою і його родиною.

Джерело: президент США у соцмережі Х (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: Байден відзначив, що Кара-Мурза провів два з половиною роки у несправедливому ув'язненні в Росії за виступ проти війни Росії в Україні, а сьогодні його сім'я знову в повному складі.

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"Сьогодні я вітав Владіміра Кара-Мурзу та його родину в Білому домі, щоб відсвяткувати його повернення до Америки", – йдеться у повідомленні президента США.

Кара-Мурза, власник грін-карти США і критик Кремля із російсько-британським громадянством, був звільнений з російського ув’язнення у результаті великого обміну між країнами Заходу і Росією на початку серпня.

Детально про обмін "ЄП" писала у статті: Заручників за шпигунів: чому історичний обмін між РФ та Заходом матиме наслідки і для України.

СШАБайденобмін
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