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Байден встретился с Кара-Мурзой в Белом доме

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоПятница, 16 августа 2024, 10:14
Байден встретился с Кара-Мурзой в Белом доме
фото: белый дом

Президент США Джо Байден встретился в Белом доме с освобожденным из российской тюрьмы оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой и его семьей.

Источник: президент США в соцсети Х (Twitter), "Европейская правда"

Детали: Байден отметил, что Кара-Мурза провел два с половиной года в несправедливом заключении в РФ за выступление против войны России в Украине, а сегодня его семья снова в полном составе.

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"Сегодня я приветствовал Владимира Кара-Мурзу и его семью в Белом доме, чтобы отпраздновать его возвращение в Америку", – говорится в сообщении президента США.

Кара-Мурза, владелец грин-карты США и критик Кремля с российско-британским гражданством, был освобожден из российского заключения в результате большого обмена между странами Запада и Россией в начале августа.

Подробно об обмене "ЕП" писала в статье: Заложники за шпионов: почему исторический обмен между РФ и Западом будет иметь последствия и для Украины.

СШАБайденобмен
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