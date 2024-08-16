Держдеп США підтримав продаж Німеччині ракет Patriot на $5 млрд

Дердепартамент США схвалив можливий продаж Німеччини ракет підвищеної дальності Patriot та пов'язаного з ними обладнання вартістю приблизно 5 мільярдів доларів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на американське Агентство оборонного співробітництва

Деталі: Раніше уряд Німеччини просив США продати до 600 ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE).

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Дослівно з повідомлення агентства: "Цей продаж підтримає зовнішню політику і національну безпеку Сполучених Штатів шляхом посилення безпеки країни-члена НАТО, яка є важливою силою для політичної і економічної стабільності в Європі".

Деталі: Також наголошують, що продаж покращить здатність Німеччини протистояти поточним і майбутнім загрозам, підвищить обороноздатність її збройних сил, сприятиме вдосконаленню національної і територіальної оборони, а також оперативної сумісності з силами США і НАТО.

Агентство вважає, що Німеччина не матиме жодних труднощів з прийняттям цього обладнання на озброєння. І що цей продаж "не матиме негативного впливу на обороноздатність США".

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Остаточно угоду ще має затвердити Конгрес США.

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