Держдеп США підтримав продаж Німеччині ракет Patriot на $5 млрд
Дердепартамент США схвалив можливий продаж Німеччини ракет підвищеної дальності Patriot та пов'язаного з ними обладнання вартістю приблизно 5 мільярдів доларів.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на американське Агентство оборонного співробітництва
Деталі: Раніше уряд Німеччини просив США продати до 600 ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE).
Дослівно з повідомлення агентства: "Цей продаж підтримає зовнішню політику і національну безпеку Сполучених Штатів шляхом посилення безпеки країни-члена НАТО, яка є важливою силою для політичної і економічної стабільності в Європі".
Деталі: Також наголошують, що продаж покращить здатність Німеччини протистояти поточним і майбутнім загрозам, підвищить обороноздатність її збройних сил, сприятиме вдосконаленню національної і територіальної оборони, а також оперативної сумісності з силами США і НАТО.
Агентство вважає, що Німеччина не матиме жодних труднощів з прийняттям цього обладнання на озброєння. І що цей продаж "не матиме негативного впливу на обороноздатність США".
Остаточно угоду ще має затвердити Конгрес США.
Передісторія:
- Раніше компанія Raytheon, що входить до складу корпорації RTX, отримала від Агентства НАТО з підтримки і постачання (NSPA) контракт на постачання Німеччині ракет Patriot GEM-T вартістю 478 мільйонів доларів.
- У липні ЗМІ повідомляли, що план США щодо збільшення на японських заводах виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, які поставляють Україні, має проблеми через дефіцит критично важливого компонента, що виробляє компанія Boeing.