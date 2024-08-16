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Госдеп США поддержал продажу Германии ракет Patriot на $5 млрд

Ирина Балачук, Иванна КостинаПятница, 16 августа 2024, 10:31
Госдеп США поддержал продажу Германии ракет Patriot на $5 млрд
Ракета повышенной дальности Patriot. Фото иллюстративное с breakingdefense.com

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Германии ракет повышенной дальности Patriot и связанного с ними оборудования стоимостью примерно 5 миллиардов долларов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на американское Агентство оборонного сотрудничества

Детали: Ранее правительство Германии просило США продать до 600 ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE).

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Дословно из сообщения агентства: "Эта продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем усиления безопасности страны-члена НАТО, которая является важной силой для политической и экономической стабильности в Европе".

Детали: Также отмечается, что продажа улучшит способность Германии противостоять текущим и будущим угрозам, повысит обороноспособность ее вооруженных сил, будет способствовать совершенствованию национальной и территориальной обороны, а также оперативной совместимости с силами США и НАТО.

Агентство считает, что Германия не будет иметь никаких трудностей с принятием этого оборудования на вооружение. И что эта продажа "не окажет негативного влияния на обороноспособность США".

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Окончательно соглашение еще должен утвердить Конгресс США.

Предыстория:

  • Ранее компания Raytheon, входящая в состав корпорации RTX, получила от Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) контракт на поставку Германии ракет Patriot GEM-T стоимостью 478 миллионов долларов.
  • В июле СМИ сообщали, что план США по увеличению на японских заводах производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, которые поставляют Украине, имеет проблемы из-за дефицита критически важного компонента, который производит компания Boeing.

СШАГерманияоружиеторговля
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