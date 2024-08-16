Госдеп США поддержал продажу Германии ракет Patriot на $5 млрд
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Германии ракет повышенной дальности Patriot и связанного с ними оборудования стоимостью примерно 5 миллиардов долларов.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на американское Агентство оборонного сотрудничества
Детали: Ранее правительство Германии просило США продать до 600 ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE).
Дословно из сообщения агентства: "Эта продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем усиления безопасности страны-члена НАТО, которая является важной силой для политической и экономической стабильности в Европе".
Детали: Также отмечается, что продажа улучшит способность Германии противостоять текущим и будущим угрозам, повысит обороноспособность ее вооруженных сил, будет способствовать совершенствованию национальной и территориальной обороны, а также оперативной совместимости с силами США и НАТО.
Агентство считает, что Германия не будет иметь никаких трудностей с принятием этого оборудования на вооружение. И что эта продажа "не окажет негативного влияния на обороноспособность США".
Окончательно соглашение еще должен утвердить Конгресс США.
Предыстория:
- Ранее компания Raytheon, входящая в состав корпорации RTX, получила от Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) контракт на поставку Германии ракет Patriot GEM-T стоимостью 478 миллионов долларов.
- В июле СМИ сообщали, что план США по увеличению на японских заводах производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, которые поставляют Украине, имеет проблемы из-за дефицита критически важного компонента, который производит компания Boeing.