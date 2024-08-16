У Приморському краї РФ мільйони людей без електрики, не працюють світлофори та банкомати
П'ятниця, 16 серпня 2024, 11:47
У Приморському краї 16 серпня стався масштабний збій у подачі електрики.
Джерело: "Радіо Свобода", Astra, Readovka
Деталі: Влада запевняє, нібито вибуху та НП зовнішнього характеру на місці немає.
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Попередня причина відключення електроенергії в Примор'ї - технологічне порушення роботи обладнання Приморської ГРЕС, повідомили в ДРСК.
ЗМІ пишуть, що міста залишилися без електроенергії після тренування "з відпрацювання нештатної ситуації, пов'язаної з відключенням високовольтної лінії електропередачі".
У регіоні зупинилися електрички, низка жителів поскаржилися на проблеми з мобільним інтернетом, у містах не працюють світлофори, немає світла в лікарнях, перекрито мости.
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Офіційно відомо, що без світла наразі залишаються понад 1,8 млн осіб.