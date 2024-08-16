В Приморском Крае РФ миллионы людей без электричества, не работают светофоры и банкоматы

В Приморском крае 16 августа произошёл масштабный сбой в подаче электричества.

Источник: "Радио Свобода", Astra, Readovka

Детали: Власти уверяют, якобы взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет.

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Предварительная причина отключения электроэнергии в Приморье - технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС, сообщили в ДРСК.

СМИ пишут, что города остались без электроэнергии после тренировки "по отработке нештатной ситуации, связанной с отключением высоковольтной линии электропередачи".

В регионе встали электрички, ряд жителей пожаловались на проблемы с мобильным интернетом, в городах не работают светофоры, нет света в больницах, перекрыты мосты.

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Официально известно, что без света на данный момент остаются более 1,8 млн человек.