В Приморском Крае РФ миллионы людей без электричества, не работают светофоры и банкоматы
Пятница, 16 августа 2024, 11:47
В Приморском крае 16 августа произошёл масштабный сбой в подаче электричества.
Источник: "Радио Свобода", Astra, Readovka
Детали: Власти уверяют, якобы взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет.
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Предварительная причина отключения электроэнергии в Приморье - технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС, сообщили в ДРСК.
СМИ пишут, что города остались без электроэнергии после тренировки "по отработке нештатной ситуации, связанной с отключением высоковольтной линии электропередачи".
В регионе встали электрички, ряд жителей пожаловались на проблемы с мобильным интернетом, в городах не работают светофоры, нет света в больницах, перекрыты мосты.
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Официально известно, что без света на данный момент остаются более 1,8 млн человек.