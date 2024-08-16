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Сильна спека повертається в Україну

Валентина РоманенкоП'ятниця, 16 серпня 2024, 12:29
Сильна спека повертається в Україну
фото Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

У суботу 17 серпня в Україні буде без опадів, лише в більшості західних областей і на Вінниччині вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У Карпатах і на Прикарпатті вночі та вранці місцями тумани. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

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Температура вночі 14-19°, на Одещині до 22°, у східних областях та північно-східній частині 11-16°; вдень в Україні 28-33°, у південній частині та на Кіровоградщині подекуди сильна спека 35-36°; у Карпатах вночі 12-17°, вдень 21-26°.

У Києві в суботу без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°; вдень 30-32°.

18 серпня в Україні без опадів, лише вдень у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській областях місцями короткочасний дощ, гроза.

ВІДЕО ДНЯ

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 29-34°, в Україні, окрім більшості західних і північних областей, місцями сильна спека 35-37°.

У столиці в неділю вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 31-33°.

погода
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