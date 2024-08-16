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Сильная жара возвращается в Украину

Валентина РоманенкоПятница, 16 августа 2024, 12:29
Сильная жара возвращается в Украину
фото Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

В субботу 17 августа в Украине будет без осадков, лишь в большинстве западных областей и в Винницкой области днем местами кратковременный дождь, гроза.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В Карпатах и на Прикарпатье ночью и утром местами туманы. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 14-19°, в Одесской области до 22°, в восточных областях и северо-восточной части 11-16°; днем в Украине 28-33°, в южной части и в Кировоградской области местами сильная жара 35-36°; в Карпатах ночью 12-17°, днем 21-26°.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°; днем 30-32°.

18 августа в Украине без осадков, лишь днем в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 29-34°, в Украине, кроме большинства западных и северных областей, местами сильная жара 35-37°.

В столице в воскресенье ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 31-33°.

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